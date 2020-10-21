В Молдове с 28 октября будут утверждены новые тарифы на газ

НАРЭ выступило с инициативой. Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердит новые тарифы на газ. Об этом сообщает пресс-служба НАРЭ.

Новый тариф должен быть утвержден 28 октября. Отметим, что он на 142 лея выше предложенного ранее Moldovagaz. Конечный тариф на газ для населения составит 4225 леев за 1000 кубометров. Сейчас Молдова покупает газ в среднем по 145 долларов за 1000 кубометров.

Moldovagaz, в свою очередь, предлагает снизить тариф на газ на 7,6 процента и предоставляет иные расчеты.

Автор: Михаил Генчу