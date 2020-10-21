Никто не пожалеет, только мама: В Молдове мать-пенсионерка Ренато Усатого пожертвовала сыну 3,7 млн. леев

Кандидат политформирования «Наша партия» Ренато Усатый получил в дар от матери 3,7 млн. леев.

В ходе дебатов на телеканале «PRO TV» кандидата Ренато Усатого спросили о пожертвовании, которое он получил от собственной матери.

- В 2016 году, когда я был вынужден покинуть страну, два автомобиля, квартиры я подарил маме. Пока меня не было в Молдове, мама продала «Rolls Royce», «Land Rover» и по возвращении вернула мне деньги, - сказал Усатый.

В 2019 году мэр Бельц купил роскошный автомобиль – «Rolls Royce». Его примерная стоимость превышает 7 млн. леев. Ранее Усатый официально признал владение трех роскошных швейцарских часов, которые в общей сложности стоят 250 тыс. евро или 5 млн. леев.

Согласно данным его декларации, до сих пор самым дорогим экземпляром из коллекции Усатого были часы марки «Breguet» за 150 тыс. евро. Политик сообщил, что получил их в дар. Еще одни часы марки «Breguet» мэр северной столицы купил в 2012 году за 70 тыс. евро. В том же году он приобрел еще одни- за 30 тыс. евро.

Ренато Усатый заявил также о наличии 5 счетов, открытых в банках РФ, где он проходит фигурантом уголовного дела.

Павел МУНТЯН