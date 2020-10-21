Коронавирус в Молдове, данные на 21 октября 2020: 833 новых случаев

|
|
...
|
Здоровье
Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.
Согласно данным на сегодня, 21 октября, за последние 24 часа подтвердились 833 новых случая заражения COVID-19. Было обработано 3907 тестов: 3558 первичных и 349 повторных. Общее число инфицированных достигло 68 791 человек. Девять случаев импортированы.
Из числа инфицированных за последние сутки 53 – медработники.
Всего на данный момент выздоровели 49 493 человек. Жертвами COVID-19 стали 1630 пациентов.
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.
Автор: Михаил Генчу
Рекомендуем
Обсуждение новости
|