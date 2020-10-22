Поломать на следствии, избить в полиции, закрыть в психушке, засудить - реалии правосудия

Скандал вокруг судьи Геннадия Павлюка продолжается. Женщина, ставшая, по ее словам, объектом давления со стороны замглавы Чеканского суда (Кишинев) Геннадия Павлюка, рассказала, что ее бывший сожитель, ставший фигурантом ее жалобы в полицию и, как следствие, уголовного дела, - во время содержания под арестом был принудительно помещен в психиатрическую больницу.

О том, как в этой истории разворачивались события ранее, читайте здесь.

– Я была шокирована всем, что происходит. Я не ожидала, что все будет именно так, что будут такие последствия. Виталий Казаку (фигурант дела) – лицо с ограниченными возможностями, у него первая категория инвалидности, у него трое детей на содержании, двое из которых – студенты, а третий – несовершеннолетний. Содержания в психиатрической больнице сильно подточило его здоровье. Я очень сожалению о том, что так получилось, что жизнь человека в одночасье была разрушена посредством фабрикования уголовного дела и помещения под арест, - рассказала порталу Timpul женщина, упомянутая под инициалами В.Е.

По словам женщины, все это подтолкнуло ее уволиться из суда, где она тогда работала под началом Павлюка.

В.Е. рассказала, что она объяснила прокурору, как было дело – информация в жалобе беспочвенна, а на нее саму давил Павлюк, заставляя давать показания против Виталия Казаку. Но прокурор даже не желал ее слушать

Жалоба В.Е., направленная в Высший совет магистратуры, где она рассказала о том, как Павлюк домогался ее и принуждал к написанию жалобы, - была отклонена.

Виталий Казаку в августе 2020 года был осужден судом первой инстанции на три года тюрьмы. Решение вынесла судья Мария Тертя, судья с Чекан, а этим судом руководит, в том числе, и Павлюк.

Казаку утверждает, что, помимо издевательств и избиений полицейскими, он на протяжении всего период следствия оставался жертвой постоянных оскорблений со стороны прокурора Черналева, фина Павлюка. Адвокат Казаку, Юрие Спыну, утверждает, что показания его подзащитного прокуроры отказывались брать и в протоколах всегда писали, что подследственный от показаний отказывается.

– Также и по ходу судебных слушаний очень много вопросов появилось к судье Терте, подчиненной Павлюка, - отметил Спыну.

Подготовил Михаил Генчу