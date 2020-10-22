Политика 5 основных преимуществ молдавско-румынского партнерства, представленных кандидатом на пост главы государства Кандидат на пост главы государства Андрей Нэстасе заявляет, что Румыния является стратегическим партнером Республики Молдова, а также адвокатом процесса европейской интеграции нашей страны, сообщает ТРИБУНА. «Мы будем укреплять стратегическое партнерство с Румынией путем углубления политических, экономических, торговых и культурных отношений. 5 основных преимуществ: Поддержание духовной связи между румынами на обоих берегах Прута;

Обмен и передача взаимного опыта;

Укрепление прямых экономических связей;

Избежание политического фактора во внешнем сотрудничестве;

Привлечение прямых румынских средств для проектов развития в сообществах Республики Молдова. Органы местного публичного управления Румынии могут одобрить финансирование некоторых проектов, предложенных органами местного публичного управления Республики Молдова, на основании соглашений о партнерстве / сотрудничестве, заключенных в соответствии с законом. Вы можете найти более подробную информацию в моей президентской программе для #MoldovaDeMâine – написал Нэстасе в социальной сети. Кристина Пендя

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