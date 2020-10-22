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Политика
5 основных преимуществ молдавско-румынского партнерства, представленных кандидатом на пост главы государства
22.10.2020

Кандидат на пост главы государства Андрей Нэстасе заявляет, что Румыния является стратегическим партнером Республики Молдова, а также адвокатом процесса европейской интеграции нашей страны, сообщает ТРИБУНА.

«Мы будем укреплять стратегическое партнерство с Румынией путем углубления политических, экономических, торговых и культурных отношений.

5 основных преимуществ:

  • Поддержание духовной связи между румынами на обоих берегах Прута;
  • Обмен и передача взаимного опыта;
  • Укрепление прямых экономических связей;
  • Избежание политического фактора во внешнем сотрудничестве;
  • Привлечение прямых румынских средств для проектов развития в сообществах Республики Молдова.

Органы местного публичного управления Румынии могут одобрить финансирование некоторых проектов, предложенных органами местного публичного управления Республики Молдова, на основании соглашений о партнерстве / сотрудничестве, заключенных в соответствии с законом. Вы можете найти более подробную информацию в моей президентской программе для #MoldovaDeMâine  –  написал Нэстасе в социальной сети.

Кристина Пендя


 
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