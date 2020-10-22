«Его уход ничего не изменил». Бывший демократ о влиянии Плахотнюка на молдавскую политику

Плахотнюк по-прежнему влияет на ситуацию в молдавской политике, поскольку оставил после себя целую систему схем и влияния. Об этом заявил бывший депутат-демократ Юрий Болбочану в эфире программы Politica на TV8.

«Если мы думаем, что с уходом человека, разрушилась система, которая строилась 5-6 лет, интенсивно с применением различных ресурсов, со схемами, то мы сильно ошибаемся. Система на месте и она работает. И его уход ничего не изменил», – заявил бывший демократ.

По словам Болбочану, Плахотнюк продолжает “дирижировать” основные направления, в которых у него была сфера влияния. Единственное, что вышло у него из-под контроля, это Генеральная прокуратура. По словам Болбочану, назначение Стояногло не входило в планы Плахотнюка. Он добавил, что во время правления демократов, ни один прокурор в стране не назначался без его одобрения.

«Приход Александра Стояногло для него стало большой проблемой. Он во главу угла ставит закон. Если закон позволит – он будет действовать. Или не будет, если закон этого не позволяет. Более того, он не будет действовать под чьи-то указания», – добавил Болбочану.

На вопрос о том, в чьих интересах действует генпрокурор, Болбочану ответил, что “Стояногло это человек, на которого никто не сможет повлиять”, а заявления о том, что Стояногло действует в интересах президента Додона, высказываются либо от незнания реальной ситуации либо от незнания личности Стояногло.

Напомним, бывшего депутата Демократической партии Юрия Болбочану в 2018 году приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и шпионаже в пользу Российской Федерации. Согласно материалам следствия, экс-демократ якобы собирал и передавал в российское управление разведки информацию, которая могла поставить под угрозу безопасность Республики. 19 июня его дело отправили на пересмотр, а Болбочану выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде. Решение об этом приняла Апелляционная палата (АП).

16 октября суд снял с него все обвинения.

Бывший депутат считает, что уголовное дело против него носит политический характер. Он утверждает, что все обвинения в его адрес были местью экс-председателя Демпартии Влада Плахотнюка.

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Влад Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года, после того как демократическая партия утратила власть и на смену кабмину Павла Филипа пришло правительство Майи Санду. С первых дней, различные политики разного уровня заявляли, что экс-лидер демократов находится в США.

16 июня генеральный прокурор Александр Стояногло отправил компетентным органам США запрос на экстрадицию экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Однако интерпол отказался включить бывшего лидера ДПМ в международный розыск.

В Молдове в отношении Плахотнюка возбуждено уголовное дело по трем статьям: создание и управление преступной организацией, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах.

Вадим Сестопалов