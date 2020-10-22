«Его уход ничего не изменил». Бывший демократ о влиянии Плахотнюка на молдавскую политику

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Плахотнюк по-прежнему влияет на ситуацию в молдавской политике, поскольку оставил после себя целую систему схем и влияния. Об этом заявил бывший депутат-демократ Юрий Болбочану в эфире программы Politica на TV8.
«Если мы думаем, что с уходом человека, разрушилась система, которая строилась 5-6 лет, интенсивно с применением различных ресурсов, со схемами, то мы сильно ошибаемся. Система на месте и она работает. И его уход ничего не изменил», – заявил бывший демократ.
По словам Болбочану, Плахотнюк продолжает “дирижировать” основные направления, в которых у него была сфера влияния. Единственное, что вышло у него из-под контроля, это Генеральная прокуратура. По словам Болбочану, назначение Стояногло не входило в планы Плахотнюка. Он добавил, что во время правления демократов, ни один прокурор в стране не назначался без его одобрения.
«Приход Александра Стояногло для него стало большой проблемой. Он во главу угла ставит закон. Если закон позволит – он будет действовать. Или не будет, если закон этого не позволяет. Более того, он не будет действовать под чьи-то указания», – добавил Болбочану.
На вопрос о том, в чьих интересах действует генпрокурор, Болбочану ответил, что “Стояногло это человек, на которого никто не сможет повлиять”, а заявления о том, что Стояногло действует в интересах президента Додона, высказываются либо от незнания реальной ситуации либо от незнания личности Стояногло.
Напомним, бывшего депутата Демократической партии Юрия Болбочану в 2018 году приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и шпионаже в пользу Российской Федерации. Согласно материалам следствия, экс-демократ якобы собирал и передавал в российское управление разведки информацию, которая могла поставить под угрозу безопасность Республики. 19 июня его дело отправили на пересмотр, а Болбочану выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде. Решение об этом приняла Апелляционная палата (АП).
16 октября суд снял с него все обвинения.
Бывший депутат считает, что уголовное дело против него носит политический характер. Он утверждает, что все обвинения в его адрес были местью экс-председателя Демпартии Влада Плахотнюка.
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16 июня генеральный прокурор Александр Стояногло отправил компетентным органам США запрос на экстрадицию экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.
Однако интерпол отказался включить бывшего лидера ДПМ в международный розыск.
В Молдове в отношении Плахотнюка возбуждено уголовное дело по трем статьям: создание и управление преступной организацией, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах.
Вадим Сестопалов
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