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Экономика
Правительство продало участки земли в Кишиневе и заработало 305 млн леев
22.10.2020

Агентство публичной собственности продало 21 октября на аукционе земельные участки бывшей воинской части площадью 5,6 га и 1,5 га, расположенные по улице Василе Лупу. Об этом сообщил глава Агентства Генадий Цепордей на заседании правительства в среду. 

По словам чиновника удалось продать два участка. Один — на улице Василе Лупу 5,6 гектара, продан за 230 миллионов леев, второй участок на Василе Лупу, 1,5 гектара, куплен за 69 миллионов леев.

Также с молотка ушли два государственных предприятия. Таким образом, покупатели нашлись на все четыре лота. Общая сумма полученная от продаж составила 305,14 миллиона леев.

Премьер Ион Кику уточнил, что, исходя из цены земельных участков, стоимость одной сотки составила свыше 20 тысяч евро.


 
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