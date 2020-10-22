То есть, все как обычно: Жителям Молдовы запретили выпивать по ночам и заниматься сексом

На Землю надвигается мощная магнитная буря, чья сила достигнет 5 баллов, что является максимально возможным порогом.

На Землю надвигается мощная магнитная буря, которая дойдет до Молдовы в четверг, 22 октября, и продлится примерно неделю. Самый ее пик - 23, 24 и 25 октября.

Отметим, что всего в градации магнитных бурь пять степеней от слабой до экстремально сильной.

Магнитные бури происходят из-за вспышек на Солнце и взаимодействием возмущенных солнечных потоков с магнитосферой Земли. В этот период лучше все важные дела перенести на другой день, а во время магнитных бурь больше времени посвятить отдыху, пораньше лечь спать, воздержаться от приема алкоголя и сексуальных контактов.

Влияние магнитных бурь на человека зависит от ситуации

Если сейчас вы больны или в состоянии стресса, если проблемы навалились, а решения им вы найти не можете, то магнитная буря заставит погрузиться в депрессию или апатию. Если вы полны сил и энергии, то пройти она может незаметно для вашего организма.

Основные симптомы влияния магнитных бурь на человека: депрессия, апатия, головные боли, бессонница, раздражительность, рассеянность и тревожность. В принципе, нормальное состояние рядового жителя Молдовы. Шутка, но лишь с долей шутки.

Как защитить здоровье во время магнитных бурь

Кардиологи отмечают, что геомагнитные бури, в первую очередь, влияют на людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В обязательном порядке следует в такие дни принимать антиагрегантные препараты, которые предотвращают образование тромбов в сосудах, поскольку в эти дни увеличивается количество инфарктов и инсультов. Кроме того люди, как правило, чувствуют себя раздаренными, нервозными, поэтому следует выпить 2-3 таблеточки валерьянки, чтобы успокоиться.

В то же время, кардиологи считают, что людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, в принципе необходимо придерживаться диеты, а в дни с повышенным геомагнитным фоном - в особенности.

Лучше отказаться от тяжёлой, жаренной пищи. Исключить из рациона колбасы, курицу. Заменить на жирную рыбу, в которой содержаться полезные натуральные кислоты Омега-3. Предпочтительнее есть вегетарианские супчики, не пить алкоголь, и ограничить употребление крепкого чая и кофе. Исключить жареное так как, при нагреве растительное масло превращается в транс-жиры, которые для сосудов являются ядом и канцерогеном, как и мясо.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

В древности пятна на Солнце считали кознями дьявола. В XIX веке заметили: когда светило становится «пятнистым», чаще случаются полярные сияния и регистрируются колебания геомагнитного поля - магнитные бури. В начале XX века российский ученый Александр Чижевский (1897 - 1964) впервые высказал идею о влиянии солнечной активности на живых существ и социальные процессы. Он же придумал термин «космическая погода». Тогда взгляды Чижевского многие сочли мистикой. Регулярные наблюдения на ионосферных станциях начались с 1932 года в Англии, с 40-х годов - в США и России.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Вспышки не на солнце, а в головах?

Некоторые уважаемые ученые не верят, что магнитные бури способны всерьез влиять на здоровье человека. И списывают реакцию людей на самовнушение.

- Здоровый организм очень устойчив к магнитным бурям. Это для человека естественная среда обитания, - уверен Олег Григорьев, директор Центра электромагнитной безопасности.

- Это полное жульничество! - убеждена Нина Кобышева, зав. лабораторией технической климатологии Главной геофизической обсерватории в Санкт-Петербурге. - Если рядом с вами трамвай искрит - на порядок более сильное воздействие! Бедных старушек запугали, они теперь любую головную боль на вспышки на Солнце списывают! Это просто самогипноз!

Лидия ТКАЧ