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Общество
Ловушка для водителей: Как самая популярная парковка в центре Кишинева у цветочного базара стала "кормушкой" для полицейских
22.10.2020

Все началось с того, что в начале "цветочного квартала" вдруг установили знак "остановка запрещена".

Мы уже писали о том, что знак "Остановка запрещена" на улице Митрополита Бэнулеску-Бодони, напротив цветочных палаток, установили две недели назад. Несмотря на это, водители парковались там, как и прежде.

Но буквально несколько дней назад все изменилось - теперь вдоль цветочного рынка практически постоянно барражирует автомобиль полиции. Иными словами, как мы и предполагали, это место превратилось в кормушку для сотрудников автополиции.

Справедливости ради, отметим, что пока народ на автомобилях оттуда просто гоняют и не дают припарковаться. Но сколько там от гонений до штрафа - секунда.

Павел МУНТЯН


 
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