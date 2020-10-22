Национальная лотерея Молдовы в эпицентре уголовного дела.

Чиновники из Министерства экономики и инфраструктуры, Агенства публичной собственности, Минюста и других ведомств содействовали появлению незаконной монополии в сфере азартных игр, в т.ч. при создании Национальной лотереи Молдовы, утверждает Генеральная прокуратура. Конкурсы и тендеры по подбору частных партнёров проходили с явными нарушениями и в пользу определенных компаний.

"Национальная лотерея должна была принести 75% прибыли государству и 25% частному партнеру, в реальности же, по оценке специалистами отчётов по распределению прибылей по проведению лотереи, доля государства составила 11,4%, а 89,6% - частного партнёра, так как Национальная лотерея Молдовы покрывала расходы на дистрибуцию и траты на призовой фонд" - отмечено в заявлении генпрокурора Александра Стояногло.

С ноября 2018 по май 2019 с продажи лотерейных билетов выручка составила 325,98 млн леев, из которых лишь 39,5 млн получила Национальная лотерея Молдовы, а частный партнёр 81,5 млн леев.

Действия чиновников в интересах третьих лиц также привели к изменению законодательства, что снизило, а в некоторых случаях и вовсе аннулировало налоги на некоторые виды деятельности в сфере азартных игр. Как следствие, за 2017-2019 бюджет недосчитался 400 млн леев.

Генеральная прокуратура инициировала уголовное дело по фактам превышения должностных полномочий, в интересах третьих лиц, что привело у нанесению ущерба национальному бюджету.

Прокуратура подчеркивает, что из-за действий этих чиновников 65 местных компаний в области азартных игр вынуждены были закрыться, тысячи людей остались без работы, десятки компаний и лиц незаконно привлекли к уголовной ответственности, десятки предприятий судятся с Минфином до сих пор и требуют выплатить им миллионы леев убытков, в то время как "привилегированные" компании, которым позволили сохраниться в бизнесе, платят миллионы леев за рекламу на радио и ТВ из холдинга Плахотнюка. Информация о нарушениях и их последствиях также доведена до правительства.

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