Самый неприятный симптом переболевшего коронавирусом, способный довести до суицида

Ковид у жителя Кишинева прошел в лёгкой форме, а вот после начались серьезные проблемы.

Она не дает спать по ночам, закладывает легкие, мешает нормальному дыханию, и выкашлять ее довольно трудно. Это вязкая мокрота, которая скапливается в легких, особенно когда человек находится в лежачем положении.

Итак, кишиневец Алексей Н. перенес Covid-19, что называется, в легкой форме, получил отрицательный тест. За время болезни практически не кашлял, дышалось нормально. Однако через несколько дней после закрытия больничного у него появилась заложенность в груди и густая, трудно выкашливаемая мокрота.

Во время лечения от коронавируса на дому, Алексей, по рекомендации врача, кроме других лекарств, принимал Аспирин, разжижающий кровь, и препарат, имеющий отхаркивающее действие, даже при незначительном кашле.

Когда кишинивец выздоровел, через несколько дней по ночам у него начались затруднения дыхания и желание откашляться. После бессонной ночи и попыток выкашлять все, что скопилось в бронхах, и отдышаться, Алексей утром позвонил врачу.

- Это нормальное явление. Если результаты рентгена хорошие и легкие чистые, то это не опасно. Накопление слизи часто бывает даже при классических вирусах и бронхитах, тем более при ковиде. Появление густой мокроты после того, как вирус миновал, не означает, что человек не долечился, это последствия, при которых организм чистится, они неприятны, но не опасны, - рассказала семейный врач кишиневской поликлиники Татьяна К., следившая за состоянием Алексея, пока тот болел Covid-19.

Кроме того, врач пояснила, что при сильно вязкой и трудно выкашливающейся мокроте нужно продолжить принимать Аспирин и муколитические препараты для ее разжижения и облегчения отхода. Длиться это явление может некоторое время, потому пару недель нужно потерпеть.

А еще отлично помогает дыхательная гимнастика, которая полезна даже здоровым людям, тем более астматикам, при хронических бронхитах и, конечно, же после перенесенного коронавируса.

Ольга БУЖОР