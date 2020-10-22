Клеопатра Стратан поговорила о сокровенном

У юной певицы большая любовь. Певица Клеопатра Стратан рассказала о своем любовном романе с Эдвардом Сандой. Напомним, Стратан позвали замуж прямо в день ее совершеннолетия.

Эдвард Санда тоже занимается музыкой и достаточно популярен в Румынии. У пары настоящая страсть и очень сильная химия в отношениях.

- Эдвард удивляет меня каждый день, даже когда делает мне комплименты. Но, если привести в пример что-то грандиозное, меня очень удивило, когда он позвонил мне во время выпуска своего альбома и спел со мной в FaceTime мою любимую песню из альбома „Nuanțe de iubire”. Когда я увидела его с микрофоном в руке, мои глаза буквально залились слезами, и я была очень взволнована.

Мы очень естественны, у нас действительно очень сильная химия, мы прекрасно понимаем друг друга и уверены, что будем вместе всю жизнь, - сказала Клеопатра для издания SHOK.

Автор: Михаил Генчу