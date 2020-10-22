22 Октября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Знаменитости
Клеопатра Стратан поговорила о сокровенном
22.10.2020

У юной певицы большая любовь. Певица Клеопатра Стратан рассказала о своем любовном романе с Эдвардом Сандой. Напомним, Стратан позвали замуж прямо в день ее совершеннолетия.

Эдвард Санда тоже занимается музыкой и достаточно популярен в Румынии. У пары настоящая страсть и очень сильная химия в отношениях.

- Эдвард удивляет меня каждый день, даже когда делает мне комплименты. Но, если привести в пример что-то грандиозное, меня очень удивило, когда он позвонил мне во время выпуска своего альбома и спел со мной в FaceTime мою любимую песню из альбома „Nuanțe de iubire”. Когда я увидела его с микрофоном в руке, мои глаза буквально залились слезами, и я была очень взволнована.

Мы очень естественны, у нас действительно очень сильная химия, мы прекрасно понимаем друг друга и уверены, что будем вместе всю жизнь, - сказала Клеопатра для издания SHOK.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
104
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.