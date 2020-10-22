Киртоакэ требует от гагаузов и болгар подчиниться «унире» и все никак не может выучить, как пишется «Донбасс»

По версии Киртоакэ существует Домбасс.

Дорин Киртоакэ продолжают носиться с мыслью об обязательной "унире" по методу объединения Германии - святой мечте всех унионистов. Он талдычит об этом в каждом эфире, порываясь представить некий "пошаговый план", однако на самом деле этот план сводится к простым императивным установкам - все гагаузы, болгары, украинцы и прочие, кого не назовешь "румынами" (а известно, что такие, как Киртоакэ, относят к таковым всех, кто разговаривает на государственном языке) должны безусловно проникнуться идеалами "унири" и принять их как аксиому, как безусловное благо.

- У нас уже есть 35 процентов сторонников унири, и сейчас надо работать с русскоязычными, украинцами, гагаузами, болгарами, чтобы они все тоже поняли безусловные преимущества унири. Поэтому наш лозунг - униря для всех, - заявил Киртоакэ в эфире телеканала ProTV.

Также Киртоакэ заявил, что униря, дескать, остается единственным путем в Европейский Союз, который решил пока что не расширяться из-за проблемы "Домбаса" - почему-то многие гордые носители "лимбы" все никак не могут выучить этимологию топонима и не понимают, что это "Донбасс", от "Донской Бассейн", и никакой не "Домбас". Акцент на этом сделан как раз потому что подобная ошибка является характерной для многих деятелей схожих с Киртоакэ взглядов.

Автор: Дан Дудка