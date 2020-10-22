Папа Римский поддержал гей-браки - новые европейские ценности

Чем дальше, тем глубже. Папа Римский Франциск в среду высказался в поддержку однополых браков, дабы люди могли зарегистрировать подобные союзы на официальном уровне:

- Однополые люди имеют право быть семьей. Они – дети Божьи и имеют право на семью. У всех должна быть возможность создать семью... Следует создать закон о гражданских союзах, таким образом, эти люди тоже окажутся под защитой закона,- заявил понтифик, слова которого приводит La Republica.

Папа и ранее отличался странными предложениями - например, предложил не осуждать священников-гомосексуалистов.

Автор: Михаил Генчу