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Семья
Папа Римский поддержал гей-браки - новые европейские ценности
22.10.2020

Чем дальше, тем глубже. Папа Римский Франциск в среду высказался в поддержку однополых браков, дабы люди могли зарегистрировать подобные союзы на официальном уровне:

- Однополые люди имеют право быть семьей. Они – дети Божьи и имеют право на семью. У всех должна быть возможность создать семью... Следует создать закон о гражданских союзах, таким образом, эти люди тоже окажутся под защитой закона,- заявил понтифик, слова которого приводит La Republica.

Папа и ранее отличался странными предложениями - например, предложил не осуждать священников-гомосексуалистов.

Автор: Михаил Генчу


 
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