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Чебан объяснил, почему кишиневцам выгодна победа Додона на президентских выборах
22.10.2020

Примар всячески поддерживает своего соратника. Примар Кишинева Ион Чебан дал интервью Unimedia.

По словам Чебана, победа Игоря Додона на грядущих президентских выборах очень важна для дальнейшего развития молдавской столицы. Если Додон проиграет, крупные инфраструктурные проекты для Кишинева будет сложнее реализовать.

Также примар выразил искреннюю благодарность центральной власти и президенту. Они не оставили руководство столицы один на один со всеми проблемами и всячески содействуют прогрессу Кишинева, вопреки выходкам оппонентов, препятствующих позитивным преобразованиям.

Автор: Михаил Генчу


 
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