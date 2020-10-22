Просто хотели заметить, что для семей игроманов заявления Генпрокуратуры — это, возможно, плохая новость.

◽️Монополизация, коррупция, ущерб для бюджета — это плохо. Но вот, например, государство не крышует же торговлю наркотиками и проституцию. А ведь какие это чудесные были бы источники пополнения бюджета. В трудный период пандемии. Одних только рабочих мест можно сколько создать. Сколько местных компаний открыть, поддержать отечественного производителя.

Если в результате действий Генпрокуратуры все просто вернется к прежнему состоянию, то в этом тоже нет ничего хорошего. Когда на одном перекрестке по восемь залов игровых автоматов. А в прессе — душераздирающие рассказы, как очередную семью выселили зимой на улицу, потому что папаша квартиру просадил, и еще должен остался.

Мы к тому, что тут надо бы как-нибудь солидарно всем госорганам взяться за проблему. Не "вернуть, как было" — а сделать иначе. Были же предложения об организации игорных зон за пределами городов.

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