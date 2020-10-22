Эксперт порассуждал о демагогии Нэстасе

Политики просто пудрят мозги общественности. Политический аналитик Игорь Боцан высказался относительно популизма некоторых кандидатов на пост президента Молдовы. В частности, Боцан затронул персоны Андрея Нэстасе и Виолетты Ивановой.

По словам аналитика, президент Молдовы не в состоянии реально влиять на процессы, на которые делают акцент наши политические деятели в своей предвыборной кампании.

- Большинство претендентов на пост главы государства намерены побороть коррупцию. Но у нас парламентская республика, потому у главы государства нет инструментов для этого. Они могут лишь участвовать вместе с Высшим советом магистратуры и с парламентом при отборе и назначении кандидатов на важные должности.

Андрей Нэстасе проводит кампанию с обещаниями бороться с коррупцией и элементами мафии. Но к этой проблеме он даже не притронулся, будучи на посту министра МВД. Многие из его заявленных обязательств не входят в мандат президентской администрации, но, кажется, он готов превысить определенные границы разделения властей в государстве.

Кандидат Виолетта Иванова хочет превратить всю страну в Орхей-лэнд. Однако перед ней вполне конкретная цель - набрать голоса, чтобы потом партия «Шор» без проблем попала в парламент и создала свою фракцию, - цитирует Боцана Enews.

Напомним, первый тур президентских выборов в Молдове запланирован на первое ноября.

Автор: Михаил Генчу