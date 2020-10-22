Игоря Додона обвиняют в том, что он являлся проводником "влияния Кремля на молдавских политиков"

На публикации СМИ, в которых Игоря Додона обвиняют в том, что он являлся проводником "влияния Кремля на молдавских политиков", Генпрокуратура реагировать не будет, заявил на брифинге Александр Стояногло.

"У нас нет информации о том, что господин Додон представил какие-то материалы во время своего президентского срока. В опубликованных <в СМИ> материалах ничего нет" , — сказал генпрокурор.

Он подчеркнул, что Генеральная прокуратура не позволит вовлекать себя в политику, особенно в период выборов.

"Это не означает, что мы не реагируем на нарушения, которые могли быть совершены политиками. Но мы не считаем, что политические проблемы должны решаться через прокуратуру", — добавил Стояногло.

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