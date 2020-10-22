Виктор Боршевич: Кому нужен майдан в Кишиневе?

Чем ближе президентские выборы, тем больше тревожных сообщений появляется в прессе и интернете. Свое мнение специально для eNews.md высказал Виктор Боршевич, профессор и дипломат.

- Помнится, что не далее, как пару недель назад, появилось мое интервью под названием «Минск, Бишкек… Кишинев?», где мы обсуждали вопрос о том, что стоит за этой серией майданов на бывшем пространстве советских республик. Слово Кишинев возникло совсем не случайно. И это подтверждают последние новости. Как дипломат, должен сказать, что привычка отслеживать подоплеку событий связана именно с профессиональной деятельностью. В хаотическом, на первый взгляд, потоке новостей прослеживается четкая тенденция продвижения НАТО на Восток.

Когда разваливали Советский Союз, Михаилу Сергеевичу обещали, что эта контора ни шагу не продвинется в сторону восходящего солнца. Однако мы сейчас наблюдаем прямо противоположное. Что такое НАТО, и почему я назвал его «конторой»? Потому что по глубинной своей сути это большое скопище военных чиновников и бизнесменов, которые должны оправдать свое право на финансирование, на бесчисленные высокие оклады, командировки, тусовки, материальные довольства и прочие привилегии.

А для того, чтобы оправдать свое существование, эти ребята должны показать свою надобность. А это означает баламутить воду в Восточной Европе, то есть на бывшем советском пространстве. Именно поэтому в очередной раз участились слухи об активизации информационной борьбы на этих территориях. Поэтому всякая электоральная кампания заранее сопровождается воплями прикормленной оппозиции о фальсификации еще не состоявшихся выборов, а после неудачного исхода сам бог велел.

Что мы и наблюдаем с непреложной закономерностью. Кстати говоря, наблюдая за пикировками Трампа и Байдена, невозможно избавиться от ощущения, что эта зараза переплыла Атлантический океан и, подобно короновирусу, доказала, что никто не защищен от политической пандемии собственного изготовления. Я говорю об этом не для того, чтобы кого-то заклеймить а кого-то возвысить.

А потому, что желаю нашим избирателям и всем соотечественникам сохранить уважение к демократическим процедурам и свободам именно потому, что свобода предполагает ответственность за свои решения и за будущее своих детей. Не встревайте в чужие игры, где банкуют политические шулера.

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