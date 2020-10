Интервью Адриан Плешка. Easy peasy lemon squeezy Интервью с Адриан Плешка, Founder-ом стартапа EasyPeasi. Рубрика Be great together powered by Tekwill. Адриан, добрый день. Будем говорить о твоем стартапе EasyPeasi. В интервью на тему бизнеса полагается быть серьезными и начинать, как минимум, с вопроса о миссии компании, но у меня пока на языке крутится только один вопрос. И моего знания английского языка не хватает, чтобы на него ответить. Вопрос такой: «Что такое EasyPeasi?». Для меня звучит как «piece of cake» (*** вольный перевод: «просто, как два пальца») Примерно тоже. На самом деле, это начало расхожей фразы на английском языке: «easy peasy lemon squeezy». Формальное значение «легко как выжать лимон». Но предыстория, по-видимому, такая. Годах в 60-х, в Англии, очень популярным было средство для мытья посуды с ароматом лимона. Называлось оно «SQEZY». Средство шло в пластиковой бутылке, на которую следовало просто надавить (to squeeze), и отлично справлялось с жиром. В одном из рекламных объявлений была опубликована история о девочке, которая постоянно жаловалась на жирные тарелки на кухне. После того, как ее мама купила средство «SQEZY», девочка попробовала его в действии и, обрадованная результатом, воскликнула — «Easy peasy lemon sqeezy». И фраза пошла в народ. Ну как Just do it, например. А полное название проекта звучит easypeasy.es. Мы специально купили домен в Испании, чтобы «дополнить» звучание. Учитывая, как я люблю тексты и игру со словами, я уже очарован названием. Так какова миссия стратапа с очаровательным названием easypeasy.es? Проект сейчас в «бете», так что пока не будем говорить о миссии, пока просто определение, чем мы занимаемся. Сфера деятельности – продукты питания. Модель работы – собираем товары о малых и сверхмалых производителей продуктов на один логистический центр. Оттуда организуем их поставку конечным потребителям. Но не как обычный онлайн магазин с выбором и заказом каждого продукта. Сейчас мы проверяем гипотезу, что клиентам будет интересно и удобно воспользоваться одной из двух предложенных нами моделей потребления. EasyPeasi предлагает два варианта. Назовем их условно «корзинами». У нас есть корзины «калории на неделю» и «рецепты на неделю». Наш покупатель получает домой с доставкой продукты, сгруппированные либо по их энергетической ценности, либо по рецептам. Например, если речь идет о карбонаре, то клиент получит все ингредиенты для ее приготовления. И так завтраки, обеды и ужины на выбранное количество дней. Хм. Выглядит сложновато, но привлекательно. Как идет проверка гипотезы? На каком этапе работы вы сейчас? И еще один вопрос. Мне твои координаты дали, как участника онлайн проекта Upcelerator, о котором я недавно писал. Но предупредили, что ты сейчас в Турции. Поэтому еще один вопрос, почему Турция? Можно я начну по порядку, иначе могу вас запутать, отвечая сразу на несколько вопросов? Давай. У EasyPeasi четыре учредителя. Два молдаванина, голландец и турок. Для этого стартапа мы объединились четыре месяца назад. Начали с личных сбережений. Стамбул, как место для проверки гипотезы работоспособности стартапа выбран просто по той причине, что я сейчас здесь живу. Партнер из Турции появился чуть позже, он специалист в логистике, как раз то, что нам нужно для организации работы. Стамбул – это только «полигон». Он удобен своим смешением культур. Мы тестируем проект сейчас на 20 семьях. Они очень разные, от европейской культуры до традиционного ислама. После тестирования мы планируем разворачивать проект в Голландии, в Гааге и Роттердаме. Там смешение культур не меньшее. Идея проекта была найдена как раз на проекте Upcelerator. Я давно знаю и уважаю команду, которая стоит у истоков Upcelerator. Принял в нем участие с другой идеей, тоже связанной с продуктами питания. Но по ходу участия в проекте сменил ее на EasyPeasi. Сейчас у нас закончены переговоры с одним из турецких венчурных фондов. На этом этапе развития проект их уже заинтересовал и они готовы предоставить нам первый транш финансирования. Адриан, четко и понятно. Четко и понятно по EasyPeasi. Но сразу миллион новых вопросов. Что ты, молдаванин, делаешь в Турции? Участие в проекте еще одного молдавского и турецкого основателя уже понятно, но откуда взялся голландец? Ну, пока эти два вопроса… Мне 22 года, так какие-то вещи станут понятнее. Я учусь на факультете менеджмента международных социальных вызовов (Management of international social challenges). Учился в Голландии, оттуда и голландский партнер, мы познакомились с ним там, во время моей учебы. Сейчас я продолжаю заниматься своим образованием онлайн, не хотел это делать из Молдовы. Стамбул рядом и это очень интересный город, поэтому учусь отсюда, ну и EasyPeasi делаю здесь. По ходу разговора у меня в голове точно всплывает кусок из «Алисы» Льюиса Кэррола. Что чем дальше, тем все «любопытсвеннее и любопытсвеннее». Или у тебя папа миллионер и вкладывает деньги в твое обучение и развитие, или ты еще как-то зарабатываешь деньги, чтобы жить и учится в Стамбуле и, попутно, развивать свой стартап. Папы миллионера нет. Зарабатываю. Как фрилансер ищу на платформах заказы на работу по подготовке различных документов в социальной сфере. Чтобы вас окончательно не запутать, прямо на текущей работе постараюсь объяснить. Американская общественная организация получила грант на изучение вопроса, как связан уровень образованности населения с уровнем скептицизма по отношению к COVID-19. Само исследование будет проводиться в Польше. Я для них, если очень упрощенно, буду формировать список конечных вопросов к респондентам, решать, как будут получены ответы, и обеспечу первичный анализ ответов. За это мне платят. И делать это можно хоть из Кишинева, хоть из Стамбула. Ээээээ…. Это все, чем ты занимаешься? Нет. У меня еще есть ресурс времени, и я занимаюсь подготовкой проекта по каршерингу для Бразилии. Я не так давно путешествовал по Южной Америке, познакомился в Бразилии с парнем из Крыма. Обсудили, что пока этот сервис в Бразилии совсем не развит, решили попробовать им заняться. После Стамбула и работы по запуску EasyPeasi я планирую съездить в Бразилию и заняться этим проектом. Все. Нокаут. Я вспоминаю себя в 22 год, и чем я тогда занимался. Кажется, мне пора начать жизнь заново. Ладно, это лирика. Я буду еще брать интервью у «выпускников» Upcelerator-а. Интересно твое мнение о проекте? Мне он дал много. Моими менторами был Михай Стипанов – он один из основателей Upcelerator-а. И мне очень помог Константин Шарков. Он сам из креативной индустрии и мне был очень полезен его взгляд на мир стартапов с этой стороны. В таком разговоре как у нас состоялся, я точно пропустил что-то важное. Что я еще не знаю важное про тебя? Дайте подумать. Ок, важный этап в моей жизни, который заложил фундамент многих моих поступков. В 15 лет я создал в Кишиневе общественную организацию Orasul Meu. Направление деятельности – современная урбанистика и развитие города. Три года подряд мы получали признание, как самая активная неправительственная организация. Наш проект организации ночного транспорта в городе получил поддержку петицией более 10 000 голосов. Мы «расписали» 5000 квадратных метров городских стен, а про роспись лестницы в Долине Роз, мне кажется, написали все медиа. Я даже был в начале этого года советником мэра Кишинева. Адриан. Стоп. Интервью закончено. У меня пока нет намерения написать книгу. Но я «записываюсь» уже на интервью о проекте каршенинга в Бразилии. Так что – до следующего интервью. Павел ЗИНГАН

pavelzingan Наш канал в Telegram Количество просмотров: 83 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости