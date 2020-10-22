Бывший глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь утверждает, что олигарх Владимир Плахотнюк получил миллионы евро от компании Bass System

Активы компании были арестованы в прошлом году, но недавно суд отменил это решение.

В эфире передачи на телеканале Jurnal TV Морарь заявил, что часть прибыли Bass Systems поступила на счета Vanguard LTD из Объединенных Арабских Эмиратов, которая принадлежит Плахотнюку.

«Часть денег пришла через посредников, которых много, деньги прошли три юрисдикции: Сингапур, Гонконг и Объединенные Арабские Эмираты. Когда меня отстранили от должности, я собирался поехать в Эмираты, чтобы попросить о создании судебной комиссии», - сказал Морарь.

Он также сообщил, что Плахотнюк получил 8-9 миллионов евро только от Bass Systems, и эти факты могут быть подтверждены.

На вопрос, как можно было вывести эту компанию из-под ареста, учитывая наличие достаточных доказательств того, что Плахотнюк получал от нее деньги, Морарь ответил: «Мне трудно понять. Учитывая, что не были исполнены запросы судебных комиссий, такое решение является поспешным, преждевременным и необоснованным».

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