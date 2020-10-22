Прокуроры взялись за заграничную недвижимость Филата

Антикоррупционная прокуратура занялась имуществом Влада Филата во Франции.

Речь идет о домах в районе Женевского озера, приписываемых Филату, и на этот счет открыто уголовное дело, сообщил бывший руководитель антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, которого цитирует noi.md.

По словам Мораря, в декабре 2019 года это дело находилось в ведении Антикоррупционной прокуратуры.

– Дело расследуется по факту отмывания денег, покупки двух домов. Влад Филат не упоминался в деле, но возникло подозрение, что после заключения контракта с канадским экономическим агентом правительство приняло решение, благоприятствующее монополии в пользу канадской компании. Этот экономический агент впоследствии перевел около 740 тысяч евро другим юридическим лицам, которые управляются людьми Филата. На эти деньги был куплен дом, зарегистрированный на его племянницу, - сказал Морарь.

Он добавил, что поступали запросы о создании судебных поручений во Франции, Румынии и Канаде в связи с этим делом, которое, по его информации, все еще находится на рассмотрении.

– В ходе расследования уголовного дела должна была быть установлена связь между деятельностью премьер-министра, возглавляемой им партии и племянницей господина Филата, - уточнил Морарь.

Подготовил Михаил Генчу