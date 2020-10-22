22 Октября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Прокуроры взялись за заграничную недвижимость Филата
22.10.2020

Антикоррупционная прокуратура занялась имуществом Влада Филата во Франции.

Речь идет о домах в районе Женевского озера, приписываемых Филату, и на этот счет открыто уголовное дело, сообщил бывший руководитель антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, которого цитирует noi.md.

По словам Мораря, в декабре 2019 года это дело находилось в ведении Антикоррупционной прокуратуры.

– Дело расследуется по факту отмывания денег, покупки двух домов. Влад Филат не упоминался в деле, но возникло подозрение, что после заключения контракта с канадским экономическим агентом правительство приняло решение, благоприятствующее монополии в пользу канадской компании. Этот экономический агент впоследствии перевел около 740 тысяч евро другим юридическим лицам, которые управляются людьми Филата. На эти деньги был куплен дом, зарегистрированный на его племянницу, - сказал Морарь.

Он добавил, что поступали запросы о создании судебных поручений во Франции, Румынии и Канаде в связи с этим делом, которое, по его информации, все еще находится на рассмотрении.

– В ходе расследования уголовного дела должна была быть установлена связь между деятельностью премьер-министра, возглавляемой им партии и племянницей господина Филата, - уточнил Морарь.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
130
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.