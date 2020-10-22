Парламентская ассамблея Совета Европы не будет направлять наблюдателей на президентские выборы в Молдове

Парламентская ассамблея Совета Европы не будет направлять наблюдателей на президентские выборы в Молдове в связи с пандемией коронавируса.

Официально причина заявлена следующим образом: "в связи с ограничениями на поездки, введенными рядом государств-членов в отношении поездок в Республику Молдова".

То есть пандемические показатели, которые Игорь Додон из каждого утюга величает приемлемыми и вообще норм, для Европы оказались не норм настолько, что не будет миссии наблюдателей?

Хмм, даже и не знаем, чей тут хитрый план - молдавской власти, чтобы понизить количество наблюдателей за шмекерией 1 ноября, или западников, которые досрочно делают выборы не совсем легитимными.

Наблюдатели, в общем, на результаты не влияли, но в общем и целом последние 20 лет Молдова как-то проводила выборы приемлемые с точки зрения европейских практик и стандартов (и даже парламентскую кампанию имени Плахотнюка год назад "вытянули" в глазах внешних надзирателей). Может быть это тот случай, когда всему когда-нибудь наступает конец.

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