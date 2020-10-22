22 Октября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 22 октября 2020: +777 случаев, после такого числа больных точно будет падение
22.10.2020

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 69 568 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.

За минувшие сутки, 22 октября 2020, в Молдове выявлено 777 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

Общее число случаев в нашей стране с начала пандемии составило 69 568.

5 случаев - завезенные (Италия - 2, Турция - 1, Украина -1, Румыния -1)

Проведено тестов – 3441, среди которых первичные – 3082 и повторные – 359.

Из числа зараженных за последние сутки 39 - медработники: 10 - врачи, 21 - медсестры, 8 - вспомогательный персонал.

765 - в тяжелом состоянии (42 пациента - на ИВЛ).

1342 - в состоянии средней степени тяжести.

720 человек вылечились и были выписаны из больниц.

50422 всего излечились от COVID-19.

Лидия ТКАЧ


 
Количество просмотров:
142
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.