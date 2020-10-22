Здоровье Коронавирус в Молдове, данные на 22 октября 2020: +777 случаев, после такого числа больных точно будет падение В Молдове в общей сложности зарегистрировано 69 568 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. За минувшие сутки, 22 октября 2020, в Молдове выявлено 777 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. Общее число случаев в нашей стране с начала пандемии составило 69 568. 5 случаев - завезенные (Италия - 2, Турция - 1, Украина -1, Румыния -1) Проведено тестов – 3441, среди которых первичные – 3082 и повторные – 359. Из числа зараженных за последние сутки 39 - медработники: 10 - врачи, 21 - медсестры, 8 - вспомогательный персонал. 765 - в тяжелом состоянии (42 пациента - на ИВЛ). 1342 - в состоянии средней степени тяжести. 720 человек вылечились и были выписаны из больниц. 50422 всего излечились от COVID-19. Лидия ТКАЧ

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