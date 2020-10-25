Вопль уязвленного: омбудсмен Которобай обиделся на слова Цырди об НПО

Народный адвокат Михай Которобой ополчился на депутата Богдана Цырдю. С заявлением представителя Партии социалистов можно ознакомиться здесь. Омбудсмен заявил, что осуждает высказывания Цырди, порочащие ассоциативный сектор Молдовы.

– Эти слова призваны подорвать доверие граждан к данной сфере. Представители гражданского общества относятся к категории защитников прав человека. Народный адвокат выступает за принятие закона о защите прав человека, - говорится в заявлении Которобая, которое цитирует сайт телеканала Pro TV.

– «Народный адвокат» выступил в защиту Сороса и его сети. Мы не думали, что все так запущено. Обратите внимание, как издеваются СМИ Сороса над ним - "reactia se vinde". Им виднее. Указали бы уже и цену реакции, чего уж там! - отреагировал Цырдя у себя на телеграм-канале.

Подготовил Михаил Генчу