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Семья
Срочно! В Кишиневе пропала пенсионерка
22.10.2020

Пожилая женщина пропала в Кишиневе в четверг.

Около 15:30 она вышла из Первой больницы, что напротив комплекса MallDova, и ушла в неизвестном направлении. Надежде Александровне Пендус 80 лет, она одета в вишнёвую куртку (под ней белая водолазка), черные штаны, белые шлепанцы. Возможно, что на ней черный берет на голове и при ней зелёная сумка наподобие матерчатого кулька. Рост:155-160 сантиметров.

– Фотография старая. Сейчас у неё седые волосы. Стрижка примерно та же. Если есть любая информация, позвоните, пожалуйста, на 069795588 или 112, - пишет в соцсетях внук пропавшей женщины.

Подготовил Михаил Генчу


 
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