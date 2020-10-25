Срочно! В Кишиневе пропала пенсионерка

Пожилая женщина пропала в Кишиневе в четверг.

Около 15:30 она вышла из Первой больницы, что напротив комплекса MallDova, и ушла в неизвестном направлении. Надежде Александровне Пендус 80 лет, она одета в вишнёвую куртку (под ней белая водолазка), черные штаны, белые шлепанцы. Возможно, что на ней черный берет на голове и при ней зелёная сумка наподобие матерчатого кулька. Рост:155-160 сантиметров.

– Фотография старая. Сейчас у неё седые волосы. Стрижка примерно та же. Если есть любая информация, позвоните, пожалуйста, на 069795588 или 112, - пишет в соцсетях внук пропавшей женщины.

Подготовил Михаил Генчу