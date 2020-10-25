Путин высоко оценил заслуги Додона в развитии отношений России и Молдовы

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Президент России высказался об экономике и предстоящих выборах в Молдове.
В ходе выступления на Валдайском форуме Владимир Путин выразил надежду на то, что избиратели в Молдове оценят усилия нынешнего президента по развитию отношений с Россией, передает РИА Новости.
Заявление прозвучало в контексте высказывания об экономических взаимоотношениях двух стран.
- Надеемся, что избиратели в Молдавии оценят усилия нынешнего президента по развитию отношений с Россией - сказал российский лидер.
Он также напомнил о взаимном сотрудничестве.
– Мы дали на помощь экономике Киргизии сотни миллионов долларов и не можем смотреть без жалости на то, что там происходит - но с советами не лезем. То же самое касается Молдовы, видим и знаем, что там происходит - но ее отрасли завязаны на Россию и без нее существовать пока не могут, - отметил Путин.
Подготовил Михаил Генчу
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