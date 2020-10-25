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Путин высоко оценил заслуги Додона в развитии отношений России и Молдовы
23.10.2020

Президент России высказался об экономике и предстоящих выборах в Молдове.

В ходе выступления на Валдайском форуме Владимир Путин выразил надежду на то, что избиратели в Молдове оценят усилия нынешнего президента по развитию отношений с Россией, передает РИА Новости.

Заявление прозвучало в контексте высказывания об экономических взаимоотношениях двух стран. 

- Надеемся, что избиратели в Молдавии оценят усилия нынешнего президента по развитию отношений с Россией - сказал российский лидер.

Он также напомнил о взаимном сотрудничестве.

– Мы дали на помощь экономике Киргизии сотни миллионов долларов и не можем смотреть без жалости на то, что там происходит - но с советами не лезем. То же самое касается Молдовы, видим и знаем, что там происходит - но ее отрасли завязаны на Россию и без нее существовать пока не могут, - отметил Путин.

Подготовил Михаил Генчу


 
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