Прогноз погоды в Молдове на 23 октября 2020: Бабье лето пока еще с нами

Погода в Молдове под занавес рабочей недели, 23 октября, в пятницу, будет не просто отличной, а непривычно солнечной для последней декады октября.

Судите сами. Днем - +14...+17 градусов. И яркое солнце почти в течение всего дня.

Ночью, правда, придется закутаться в теплое одеяло - +4...+8 градусов, тут осень уже вступила в свои права.

Ветерок почти неощутимый, до 3 км/час.

И осадков синоптики не прогнозируют, ни дождинки.

Так что, славно заканчиваем рабочую неделю и - в парк! Или в сад!

Бабье лето продолжается!

В последующие сутки будет еще теплее.

Лидия ТКАЧ