Прогноз погоды в Молдове на 23 октября 2020: Бабье лето пока еще с нами

|
|
...
|
Общество
Погода в Молдове под занавес рабочей недели, 23 октября, в пятницу, будет не просто отличной, а непривычно солнечной для последней декады октября.
Судите сами. Днем - +14...+17 градусов. И яркое солнце почти в течение всего дня.
Ночью, правда, придется закутаться в теплое одеяло - +4...+8 градусов, тут осень уже вступила в свои права.
Ветерок почти неощутимый, до 3 км/час.
И осадков синоптики не прогнозируют, ни дождинки.
Так что, славно заканчиваем рабочую неделю и - в парк! Или в сад!
Бабье лето продолжается!
В последующие сутки будет еще теплее.
Лидия ТКАЧ
Рекомендуем
Обсуждение новости
|