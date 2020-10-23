Известный молдавский политтехнолог: Электорат Санду не верит в ее победу

Ян Лисневский считает, что в этом виноваты политтехнологи, которые навязали ее электорату идею фальсификации выборов.

Но ведь это намного дороже, чем вести избирателей в определенном направлении к нужному кандидату во время предвыборной кампании. Таково мнение политтехнолога Яна Лисневского, которое он высказал в передаче «Главный вопрос» с Юлией Федоровой на НТВ.

«Есть классический портрет политика или президента, как он должен выглядеть. Религиозный, с семьей. Кто более ответственный, тот и набирает больше процентов. Естественно, человек, который имеет опыт менеджера, администратора набирает больше очков».

Лисневский привел в пример Майю Санду.

«Она занимала всего лишь два поста – министра и премьер-министра. Только 16 % ее электората думает, что она выиграет. Не верят в нее. И виноваты те, кто создал стратегию по фальсификации выборов. Правый электорат, который бы хотел голосовать за Санду и Нэстасе, а ему навязывают идею фальсификации, не пойдет на выборы. Этим они не мобилизуют его участвовать в первом или втором туре. Они создают предпосылки для действий после выборов».

«У нас демократическая свободная страна, много партий, наблюдателей, множество организаций. Как политтехнолог вам говорю, сфальсифицировать выборы намного дороже, чем вести электорат в определенном направлении во время предвыборной кампании. Намного легче подвести его к определенному кандидату, чем придумывать, как сфальсифицировать, сбросить бюллетени», - уверен политтехнолог