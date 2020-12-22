Ирина Банкова. KidsGo - платформа для поиска детских секций и школ

В рамках проекта Powered by XY Accelerator представляю Ирину Банкову, основательницу проекта KIDSGO.

Как тебя представить?

Ирина Банкова, представитель международной школы «Русский Балет» и основательница мобильного приложения

В чем суть идеи твоего бизнеса?

Я и моя команда создаем полезное мобильное приложение, которое объединит все детские секции, детские сады и школы

Детали бизнеса?

Речь идет о приложении, которое облегчит жизнь и сэкономит время для поиска детских секций, детских садов и школ. Но акцент, все же, мы делаем на детские секции. При использовании данного приложения, вы выбираете секцию (к примеру балет, бассейн или бальные танцы), которая интересует вас и вашего ребенка, и приложение покажет какие секции из данного раздела находятся ближе всего к вашему дому, а также предоставит полную информацию о педагогах, рейтинге и ценовой политике. После выбора идет следующий шаг - это онлайн запись на первое занятие. Также мы хотим объединить все детские мероприятия.

Какой у тебя уже опыт в бизнесе?

Год назад я основала детскую международную хореографическую школу.

Как пришла идея нового проекта?

Главным моим вдохновителем является детская школа «Русский балет». Работая над данным проектом ежедневно, общаясь с партнерами, клиентами, друзьями мне и пришла идея о создании мобильного приложения, которое объединит все детские секции и мероприятия. Это же опять про детей, а значит, будет интересно.

На каком этапе сейчас проект?

Сейчас я в самом начале пути. Можно сказать на первой ступени, но самое главное, что мне помогают отличные ребята и классные профи своего дела из команды проекта XY Accelerator

Планы на 2021 год?

Чтобы приложение KidsGo стало популярным и полезным

Как бы ты коротко охарактеризовала себя?

Я человек, который очень любит свою работу, а как ее не любить когда я в окружении прекрасных мини балерин, которые являются моим источником вдохновения. А еще я в вечном поиске новых идей и проектов, у меня даже есть специальный блокнот куда я их записываю, это же так здорово что-то создавать.

Хобби?

Люблю бег, он наводит порядок в моих мыслях. Не представляю жизнь без благотворительных проектов, люблю быть их частью. Например, в январе мы с фондом «Doneaza pentru copii» организуем благотворительную выставку фотографий.

Чему ты училась в последнее время?

В последнее время меня очень интересует Digital Marketing

Прошла несколько курсов с Михаилом Каразаном, а так же множество онлайн курсов. Интересно, а главное продуктивно. В скором будущем планирую самостоятельно заниматься настройкой рекламы в своей компании.

Какие проблемы и преимущества у женского предпринимательства в Молдове?

За последний год я познакомилась с большим количеством женщин, которые ведут успешный бизнес, многие из них меня очень вдохновляют. 2020 год открыл в каждой из нас новые качества, и я бы даже сказала - способности. Женщина в бизнесе ничем не отличается от женщины космонавта, женщины полицейского или женщины врача, мы все делаем то, что любим! Никогда не чувствовала какой-то дискриминации к себе, как к женщине в бизнесе.

Как тебе помог XY Accelerator?

Прочитав твою статью о данном проекте, я решила зарегистрироваться. Вроде уже и забыла об этом, когда мне позвонили и сообщили, что я стала одной из участниц.

Что мне нравится в этом проекте? Молодые и амбициозные ребята делятся своим опытом в разных сферах, каждый хорош в своем сегменте. На очень доступном языке делятся теорией,а самое главное практикой. Мы вечно задаем вопросы, дискутируем, даем рекомендации друг другу, а еще наши менторы всегда дают примеры из реальной жизни. Я только «за» такое обучение, одно действительно продуктивное!

Участницы данного проекта интересные и открытые личности, рада знакомству с ними и мы даже планируем с некоторыми из них сотрудничать, и объединяться для новых проектов.

Павел ЗИНГАН