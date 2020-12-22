Гречаный: Тот, кто сеет ненависть, ненависть и пожнет

Тот, кто сеет ненависть, ненависть и пожнет. Так прокомментировала спикер парламента Зинаида Гречаный действия оппозиционных партий в ходе передачи на телеканале NTV Moldova.

По ее словам, недалек тот момент, когда ответственность за ситуацию в стране полностью ляжет на тех, кто в предвыборную кампанию разбрасывался обещаниями различного рода, передает ntv.md.

«Тот, кто сеет ненависть, ненависть и пожнет, - сказала спикер. - Надо оглянуться назад и посмотреть, что было. Теперь у нас есть новоизбранный президент, и я желаю ему выполнить все данные обещания. Пусть отправят в отставку правительство Кику и назначат новое. В чем проблема?».

По ее словам, нынешнее правительство отлично справилось со своей работой в очень сложный год. Гречаный отметила, что это особенно хорошо заметно на фоне работы предшественника Иона Кику – кабмина Майи Санду, которое было отправлено в отставку в ноябре 2019 года.