Додон предоставил гражданство в обмен на инвестиции еще четырем иностранцам

Молдавское гражданство в обмен на инвестиции получили еще четыре иностранца и 12 членов их семей.

Указ действующего президента Игоря Додона, подписанный им 15 декабря, вступил в силу в пятницу с опубликованием в "Официальном мониторе", передает Инфотаг.

Имена новых граждан РМ в документе не указаны. Ранее парламент принял поправки в законодательство, указав на необходимость называть имена получателей гражданства. Он постановил, что поданные документы будут рассмотрены, а новые заявления приниматься не будет, так как принятый закон был отменен.

Программа получения гражданства взамен инвестиций была принята в 2018 году правительством, рассчитывающем таким образом привлечь в республику в ближайшие пять лет не менее 1,3 миллиарда евро. Согласно ей, иностранный инвестор может получить гражданство Молдовы, если перечислит в Фонд долгосрочного развития минимум 100 тысяч евро или 250 тысяч евро инвестирует в стратегически важную сферу бизнеса.

Европейский союз подверг жесткой критике принятые в Молдове нововведения относительно предоставления гражданства в обмен на инвестиции. По мнению ЕС, утвержденная программа содержит риски предоставления гражданства Молдовы лицам с сомнительным прошлым, а также граждан, представляющим угрозу безопасности стране.

В связи с этим парламент сначала ввел мораторий, а в июне 2020 года аннулировал закон о предоставлении гражданства Молдовы в обмен на инвестиции.

Ранее агентство публичных услуг сообщило, что документы на предоставление гражданства по программе подали 97 человек. Среди них - граждане Австралии, Индии, Канады, Китая, Великобритании, Сирии, Южной Африки, России, Бангладеш, США, Ливана, Турции, Йемена, Египта, Вьетнама и Иордании. До отмены закона только восемь иностранцев успели получить гражданство Молдовы по этой программе. Но на рассмотрении оставалось 25 заявок на получение гражданства иностранными гражданами и членами их семей.

Аннулирование закона о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции было одним из условий, выдвинутых Евросоюзом для предоставления Молдовы второго транша макрофинансовой помощи в размере 30 миллионов евро.