Здоровье Мир изолирует от себя Великобританию из-за нового штамма коронавируса Страны закрывают авиасообщение, ВОЗ хранит молчание до прояснения ситуации. Сообщение о том, что в Великобритании обнаружен новый штамм коронавируса, который распространяется быстрее, чем его первоначальная форма, а также введение с 20 декабря строжайших карантинных ограничений в британской столице, вызвали хаос в Лондоне. Жители и гости города стремятся побыстрее покинуть Лондон до локдауна, из-за чего на подъезде к вокзалам и аэропортам, а также на дорогах, ведущих из столицы, образовались пробки.

Жители и гости города стремятся побыстрее покинуть Лондон до локдауна Фото: GLOBAL LOOK PRESS Пока лишь известно о том, что у нового штамма – высокая скорость распространения. Он также обнаружен в Италии, Дании, Нидерландах, Австралии и ЮАР. На данный момент врачи не могут сказать – насколько сильнее он поражает организм человека. Хотя британский премьер Борис Джонсон, сам переболевший COVID-19, сообщил, что новый штамм «не более опасный, но распространяется быстрее». Паника прокатилась и по европейским странам: Франция, Бельгия, Италия и Нидерланды прекратили воздушное и железнодорожное сообщение с Великобританией. С каждым часом аналогичное решение принимают все больше других стран - как в Евросоюзе, так и за его пределами.

Британский премьер Борис Джонсон, сам переболевший COVID-19, сообщил, что новый штамм «не более опасный, но распространяется быстрее». Фото: GLOBAL LOOK PRESS Временно прекращено и железнодорожное сообщение между Великобританией и континентальной Европой. Бельгийцы ограничили запрет 24 часами, французы - двумя сутками, голландцы продлили его до 1 января 2021 года. Вылетающим из Великобритании в Израиль въезд в страну разрешен только при наличии израильского паспорта. Ни одна из стран пока не представила плана эвакуации своих граждан с территории Великобритании. Равно как и британское правительство не сообщает – каким образом оказавшиеся за пределами королевства подданные смогут вернуться домой в случае, если Европа полностью прекратит транспортное сообщение с Великобританией. С начала пандемии COVID-19 в Великобритании более 2 млн. человек заболели коронавирусом, более 67 тыс. человек скончались.

Улицы Лондона опустели. Фото: GLOBAL LOOK PRESS В Новом свете также изучают ситуацию. Главный хирург США, чья должность аналогична главному санитарному врачу в РФ, Джером Адамс призвал медицинское и научное сообщество внимательнее отнестись к новостям из Великобритании. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что готовы ознакомиться с данными, которые предоставит официальный Лондон, внимательно и оперативно их изучить и уже после этого выступить с сообщением о характеристиках нового штамма. КАКИЕ СТРАНЫ ПРИОСТАНОВИЛИ АВИАСОООБЩЕНИЕ С БРИТАНИЕЙ Закрыли границы: - Болгария (с 21 декабря по 31 января) - Италия (до 6 января, также запрещен даже транзитный въезд для тех, кто последние 14 дней находился в Великобритании). Кстати, в стране уже выявден новый "британский" штамм. - Германия (с 21 декабря по 31 декабря, решение не затронет медицинские и почтовые перевозки) - Австрия (запрет на прилет) - Нидерланды - Бельгия - Ирландия - Франция (авиасообщение приостанавливается на 48 часов) - Израиль (кроме того, страна приостанавливает рейсы из Дании и Южной Африки, где также обнаружен новый штамм коронавируса) - Сальвадор (запрещен въезд тем, кто посещал Великобританию и ЮАР) - Эстония (до 31 декабря) - Литва (до 31 декабря) - Турция (также временно приостановлено авиасообщение с Данией, Нидерландами и ЮАР) - Швейцария (также с ЮАР) Намерены закрыть: - Латвия (решение еще не принято) - Швеция (решение примут в понедельник) Ввели обязательный карантин для прибывших: - Чехия (10 дней для граждан, возвращающихся из королевства. Авиасообщение пока действует) - Греция (7 дней для всех прибывающих Алексей ОСИПОВ

