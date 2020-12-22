Не дайте себя обмануть: В Молдове продают поддельное лекарство от ковида. Дорого

Стоимость одного флакона - 180 долларов, а эффективности - ноль. Ремдесивир, производимый компанией-дженериком в Индии, привозят в Кишинёв маршруткой из Одессы и продают на чёрном рынке по цене $180 за флакон, передаёт sanatateinfo. Ремдесивир — разрешенный условный противовирусный препарат в Евросоюзе и США для лечения тяжелых форм Covid-19.

Несмотря на то что Ремдесивир должен использоваться только в больницах, пациенты должны сами покупать его там, где найдут, сообщили родные пациентов, которые купили препарат по рецепту врача.

В настоящее время препарата нет ни в одной аптеке. Стоимость 6 бутылок в аптеках сети Felicia составляла около 22 тысяч леев, а в аптечной сети Familia — около 800 леев за флакон.

Препарат легко можно заказать, не выходя из дома (Фото: sanatatea.info).

Ремдесивир есть в наличии в некоторых больницах. 20 октября закупили 7 тысяч ампул по цене 361 лей с НДС. Всего на 2 миллиона 532 тысячи 336 леев. В некоторых больницах, которые получили Covifor (торговое название ремдесивира) на октябрьских открытых торгах, ампулы всё ещё есть, но они находятся на балансе Минздрава и перераспределяются по запросу больниц.

Ремдесивир условно разрешён Евросоюзом. Это означает, что существует меньше доказательств эффективности и данных, чем обычно требуется для выдачи разрешения на лекарство. При этом разрешение действительно в течение одного года. В этих условиях появление Ремдесивира в аптеках необъяснимо.

В небольших исследованиях показана эффективность Ремдесивира. В многоцентровом исследовании ВОЗ препарат не влиял ни на уровень смертности, ни на сокращение количества дней госпитализации. Результаты исследования обнародовали за пять дней до того, как Молдова закупила 7 тысяч флаконов.

Европейское сообщество интенсивной терапии объявило в ноябре, что не рекомендует использовать Ремдесивир из-за отсутствия доказательств его эффективности.

В аптеках нет, на черном рынке — в наличии

Ремдесивир, привезенный маршруткой из Украины, продается на торговой площадке 999 и стоит 180 евро за ампулу. В объявлении написано, что эффективный противовирусный препарат от COVID-19 каждый день привозится маршруткой из Одессы в Кишинёв на Северный автовокзал. Расчёт с водителем при получении без предоплаты. В долларах.

Препарат, привезенный из Одессы, называется Ремивир и произведён в Бангладеш. Производитель из Бангладеш не имеет лицензии Gilead (это компания, которая разработала его и владеет всеми правами на производство). Продавец отправляет счет-фактуру и несколько листов анализа безопасности, который выдается на само вещество remdesivir, а не на полученный препарат. Все сопроводительные документы на английском языке, и трудно поверить, что простой пациент может понять и различить Ремивир и действующее вещество и что, на самом деле, это разные вещи.