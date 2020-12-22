Негуца стал подозреваемым

|
|
...
|
Общество
В Телеграме сообщили новые подробности скандала с анаболиками
– Андрею Негуце, бывшему молдавскому послу в Российской Федерации, присвоен статус «подозреваемый» в уголовном деле о контрабанде анаболиков, - пишет тг-канал «Автономный».
Ранее депутат Владимир Головатюк был назначен послом Молдовы в Российской Федерации. Кандидатуру Головатюка первым предложил президент Игорь Додон, после того, как был отозван прежний посол Андрей Негуца из-за скандала с попыткой вывоза контрабанды партии анаболиков на машине посольства РМ в РФ.
Подготовил Михаил Генчу
Рекомендуем
Обсуждение новости
|