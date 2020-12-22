Общество Негуца стал подозреваемым В Телеграме сообщили новые подробности скандала с анаболиками – Андрею Негуце, бывшему молдавскому послу в Российской Федерации, присвоен статус «подозреваемый» в уголовном деле о контрабанде анаболиков, - пишет тг-канал «Автономный». Ранее депутат Владимир Головатюк был назначен послом Молдовы в Российской Федерации. Кандидатуру Головатюка первым предложил президент Игорь Додон, после того, как был отозван прежний посол Андрей Негуца из-за скандала с попыткой вывоза контрабанды партии анаболиков на машине посольства РМ в РФ. Подготовил Михаил Генчу

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