София Ротару продает гостиницу и квартиру в Крыму

Коронавирус подпортил благосостояние Софии Ротару.

Недавно певице пришлось тайно выставить на продажу за 25 миллионов евро свою гостиницу «Вилла София» на берегу Черного моря, в Ялте. Отель открыто не ищет покупателя, однако предлагается потенциальным владельцам, которые заведомо имеют крупные суммы.

Самый дешевый номер в гостинице стоит 16 тысяч за сутки, а люкс — 80 тысяч. В отеле нередко гостят и представители шоу-бизнеса, например, Борис Моисеев и поэт-песенник Илья Резник, сообщает портал «Стархит».

Ротару собирается избавиться и от своей квартиры в Ялте, где ранее часто отдыхала, любила ловить рыбу.

Недавно София Михайловна впервые за долгое время появилась на публике, приняв участие в съемках новогодней передачи «Песня года», которую покажут 1 и 2 января на канале «Россия 1». Ранее певица отказывалась от концертов и выступлений, но сделала исключение для знаменитой передачи.

73-летняя звезда появилась на сцене в блестящем костюме, который к легендарной «Червоне руте» сменила на эффектное красное платье. «Она вообще не стареет!» — восхитились зрители.

Подготовил Михаил Генчу