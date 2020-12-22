Урегулирование приднестровского конфликта больше нельзя откладывать, бывший вице-премьер

Итоги года в области реинтеграции подводит Александру Фленкя, бывший вице-премьер по реинтеграции, в рамках цикла IPN „Каким был 2020 год, с его минусами и плюсами”.

В сфере реинтеграции 2020 год стал годом большой политической нестабильности в Кишинёве, что сильно сказалось на способности властей предпринимать последовательные действия по урегулированию приднестровского конфликта. Главной проблемой года стала, по мнению Александру Фленкя, самоизоляция приднестровского региона и препятствование свободному движению через Днестр, что напрямую затронуло сотни тысяч человек. „Если бы в этом драматическом регрессе я попытался увидеть „полную половину стакана”, то сказал бы, что, возможно, впервые с 1992 года нет ни одного человека, который не понимал бы, что урегулирование приднестровского конфликта больше нельзя откладывать. Проблему нельзя откладывать в сторону в ожидании „подходящего момента”. Нерешённая проблема не рассасывается сама собой, она порождает цепную реакцию, которая в конечном итоге затрагивает нас всех и каждого в отдельности”, - пояснил Фленкя.

Бывший вице-премьер по реинтеграции считает, что только тогда, когда наберётся критическая масса людей, осознавших, что ситуация с неразрешённым конфликтом несёт с собой и огромные экономические издержки для страны, политические лидеры будут вынуждены пойти навстречу ожиданиям избирателей, желающим, чтобы страна воссоединилась, чтобы люди ощущали себя в безопасности, а их права были защищены везде, где бы они ни находились – и в Кишинёве, и в Тирасполе.

Позитивным элементом с точки зрения реинтеграции, по мнению Александру Фленкя, является осознание простыми людьми и политиками рисков, связанных с наличием нерешённого конфликта. Другой положительный момент заключается в том, что в 2020 году в зоне конфликта не звучали выстрелы. „Хотелось бы верить, что в 2021 году мы станем источником большего числа хороших новостей, которых ждут люди”, - отметил он.

По словам бывшего вице-премьера, что в этом году властям пришлось столкнуться с весьма большим количеством проблем. Во-первых, это пандемия, которая сорвала все все рабочие планы и привела к прекращению свободного передвижения внутри страны. Затем – смена трёх переговорщиков от Кишинёва в течение одного года, что привело к подрыву доверия к правительству и его авторитета в рамках переговорного процесса. К числу проблем Александру Фленкя относит и увеличение объёмов контрабанды, и выборы, проблему с голосованием жителей левобережья Днестра, „которая чётко показала нам, что работать необходимо не только с Тирасполем, но и с гражданами правобережья Днестра, чтобы напомнить, для чего нужна реинтеграция страны, и что она на самом деле означает”. Ещё одним недостатком является отсутствие концепции урегулирования конфликта и застой в переговорном процессе.

„Тот факт, что список рисков, зафиксированных в этом году, оказался длинным, а список достижений пуст, говорит сам за себя. Обязательно нужно отметить, что в этом году друг на друга наложились проблемы, вызванные пандемией COVID, политической нестабильностью и президентскими выборами, которые даже при более счастливом стечении обстоятельств являются фактором, способным приостановить переговорный процесс”, - отметил Фленкя, комментируя способность властей управлять кризисной ситуацией.

По его словам, воплотились в жизнь риски дестабилизации в Зоне безопасности, кульминацией чего стали аресты четырёх молдавских граждан, в том числе сотрудников полиции в Каменке. „С одной стороны, мы стали свидетелями несогласованности заявлений и действий правительства и президентуры по поводу этих провокаций. С другой стороны, в 2020 году парламент принял как никогда активное участие в вопросах, касающихся приднестровского досье, что можно только приветствовать. Решение приднестровской проблемы требует широкой консолидации и активной политической поддержки, которая может исходить прежде всего от парламента”, - отметил бывший вице-премьер по реинтеграции.

Александру Фленкя добавил, что 2020 принёс больше возможностей для борьбы с контрабандой, для легализации денежных потоков и обеспечения их прозрачности, а также для возвращения ситуации на молдавско-украинской границе в нормальное и законное русло. „По другим темам в начале года проводилась большая работа, а её результаты должны стать заметными в первые месяцы 2021 года, при условии, что политическая ситуация в стране не приведёт к блокированию или препятствиям”, - заключил Фленкя.