В Кишиневе людей, умерших от коронавируса, хоронят, как скот: Могил нарыли наперед рядами...

Эмоциональное послание властям города написал житель столицы. На своей страничке в Фэйсбуке Max Silivestru написал такой комментарий, опубликовав еще и жуткие фото:

"Это кладбище, да-да, не свиноферма, а именно кладбище Святого Лазаря (Дойна) в Кишиневе. Так называемые, новые кварталы, 275, 276, 277, выделенные под людей, ушедших от осложнений Ковид-19! Какая "искренняя" забота о людях! Скотские условия!

Здесь нет не то что дороги, администрация даже не удосужилась насыпать хоть щебня! И это 21 век! Главное, что нарыли могил, работа на перспективу! Зачем лечить людей, их главное быстрее зарыть! Кучи кульков, это не мусор, это люди вынуждены их надевать, чтоб хоть как-то не испачкаться! Позор!



Могил нарыли наперед.

Хочу обратиться к мэру Кишинёва: "Уважаемый Иван Васильевич Чебан, очень Вас прошу разобраться с данным вопросом! Прошу Вас обязать администрацию кладбища выполнять свою работу, а не только заниматься поборами! Люди имеют право на человеческие условия, чтоб проводить своих близких в последний путь!"

А вообще наше кладбище - жуткое зрелище... Наша ублюдская медицина, наплевательское отношение к людям - это и есть комбинат смерти!

Автор текста и фото: Max Silivestru

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Это ужасно, что творится в кварталах для захоронения больных коронавирусом.



Это ужасно, что творится в кварталах для захоронения больных коронавирусом.



Это ужасно, что творится в кварталах для захоронения больных коронавирусом.