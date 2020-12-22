Жена разводится с бывшим олигархом Владимиром Гусинским из-за его долгов: «Я оказалась на помойке жизни»

Елена Гусинская опубликовала проникновенный пост в Facebook, который поспешила прокомментировать светская дива Божена Рынска.

Елена Гусинская не типичная жена богача, не тихая и кроткая. Она женщина, которая всегда и на все имела свое мнение и не стеснялась его высказывать. И вот сейчас благодаря этой ее особенности вся Россия узнала, что в семье Гусинских и в бизнесе Владимира далеко не все тихо и гладко.

Елена опубликовала откровенный пост у себя в Фейсбуке. И хотя тут же поспешила его удалить, скриншот успел разлететься по сети.

«Сукой оказался мой муж», - так начинается послание женщины. А дальше подробности произошедшего.

Как пишет Гусинская: «Воспользовавшись моим безграничным доверием, все-таки я прожила с ним 29 лет, срок немалый, этот человек которого я считала преданным отцом, надёжной опорой в жизни, решил с помощью старшего сына и его семьи оставить меня с голой ж....ой. Боюсь я, такая «мудрая коза», бьющая «шестеркой туза», оказалась на помойке жизни».- пишет она.



Елена Гусинская не типичная жена богача

Фото: facebook.com

Как следует из текста, Владимир Гусинский ничего не сказал Елене об истинном положении его финансовых дел, а они у него печальные: «Долг отца моих детей третьим лицам составляет не менее 27 000 000 долларов», постепенно забрал у нее все сбережения: «Занимал» у меня деньги для того, чтобы расплатиться с долгами» - больше 6 млн долларов наличкой. А еще с помощью доверенности и тайно от Елены заложил все их имущество - дома, квартиры (одна только израильская стоит 7 000 000 долларов), яхты. «Сейчас он хочет забрать последнее, что у меня осталось - мой дом в Гринвиче. Я подписала все...».

Между строк в посте Елены сквозит мысль, что она до последнего не знала истинного положения дел ее супруга. «При этом у него был свободный выбор: сказать правду, но он выбрал иной путь».

Заканчивает свой крик души Елена тем, что подает на развод с заявлением: «если я умру в ближайший год, значит меня убили».

ПОЛЮБИЛ ЕЕ НЕ ЗА КРАСОТУ, А ЗА УМ

Надо отметить, что это первый скандал в семье Гусинских. Их пару всегда считали крепкой, даже своего рода эталоном: «Полюбил ее не за красоту, а за ум». Действительно, тогда, в 90-е, олигарх Гусинский мог найти себе какую-нибудь длинноногую пустую красотку, как в то время и было модно. Но выбрал в жены простую юристку из своего же медиа-холдинга (когда они познакомились, Елена трудилась в компании «Мост» в юридическом департаменте). История любви Елены и Владимира – это классический служебный роман. Она стала его третьей женой, родила троих сыновей - Станислава, Владимира и Даниила. После бегства мужа из России (см. справку «КП») последовала вслед за ним в Испанию. Была рядом, когда он сидел в тюрьме, когда его лишали гражданства (РФ и Израиля), когда он устраивался в новой стране. Но, очевидно, что-то в пошло не так, и доверия между супругами больше нет.



Гусинский последнее время жил в Испании.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Я всегда люблю свою маму и дорогие машины»

Судя по соцсетям Елены, она все эти годы живет (или теперь уже жила) прекрасно в своих апартаментах в престижном лондонском жилом комплексе Кенсингтон Палас. Тогда как Гусинский - в Испании. Много путешествует. Увлекается дайвингом, следит за американской политикой. «Я всегда люблю свою маму и дорогие машины», - пишет у себя на страничке она. Мама и сыновья иногда появлялись у нее в соцсетях. А вот супруг - уже давно нет, до настоящего момента.

БОЖЕНА РЫНСКА УЖЕ В КУРСЕ



Божена Рынска

Как, кому и за что должен Гусинский, возможно, знает скандально известная светская дива Божена Рынска (давний враг семьи Гусинских и лично Елены). По крайней мере, она намекнула об этом у себя в соцсети. «Ну что, Лен, как тебе такое: тебе , жизнь рухнула, а тебя травят? А ведь я ещё не вывалила все, что я знаю про тебя... После его (мужа Божены Игоря Малашенко - ред.) смерти ты, Лена, меня добивала.

А я добивать не буду. Я знала и знаю очень большую серьёзную тайну, я знала досконально, до деталей, двойную жизнь твоего мужа. И я нигде, ни с кем не проговорилась о ней. И даже когда Гусинский гадил мне, не давал мне работать у своего партнёра (бывшего), когда Гусинский пытался воспрепятствовать установке памятника Игорю - я все это знала. Но я ни разу нигде не рассказала о главной тайне Гусинского. Хотела доказать, что я умею держать слово... для чего... зачем....».

Божена Рынка прокомментировала пост Елены Гусинской

Божена неоднократно обвиняла Владимира Гусинского в том, что он оставил своего экс-партнера, ее мужа Игоря Малашенко без бизнеса и без денег. И именно это, и раздел имущества с первой женой довели Малашенко до самоубийства. Открытый конфликт между Еленой Гусинской и Боженой Рынской случился в прошлом году. Женщины поливали друг-друга грязью, не стесняясь в выражениях, с помощью соцсетей. Одна обвиняла Гусинских в жадности - не давали денег на памятник Малашенко. Другая ёрничала, нечего, мол, деньги клянчить, на операции пластические есть, а на оформление могилки мужа нет.

И, конечно же, сейчас Божена тоже молчать не стала.

Рынска намекнула, что знает многое.

Справка «КП»

Владимир Гусинский - основатель НТВ и ТНТ, владелец группы «Мост». Некогда влиятельная личность в российском медиапространстве. Олигарх эпохи 90-х. Крах империи случился в 2000-м году, когда Гусинского обвинили в мошенничестве и арестовали. Все свои активы в итоге Гусинский продал «Газпрому», после чего вышел на свободу и тут же уехал из страны. Уголовные дела после его бегства были открыты вновь. И Россия требовала у Испании, где поселился Владимир, выдать его. Но этого не случилось. Медиабизнесом Гусинский занимается и сейчас. А вот насколько успешно, теперь большой вопрос.

Василиса НИКОЛАЕВА