Впрочем, если есть "фейки", то с ними кто-то должен "бороться"

Когда Наталье Морарь было нужно, то она цитировала телеграм-каналы в своей передаче, но теперь это всё "подмена фактов – мнением, избирательная правда, навешивание ярлыков, алармизм, нарушение причинно-следственных связей и другие манипулятивные инструменты".

Мы бы, конечно, предложили, чисто для проверки манипулятивности, чтобы Валерий Паша, предстоящий экспертом, воспользовался своим влиянием и повлиял на посольство США, чтобы то отказалось от территории республиканского стадиона, например.

Или вспомнили бы цитирование самой Натальей анонимных источников, впрочем, чего уж теперь. Теперь только всей редакцией TV8 поддерживать Кирилла Моцпана в его депутатском походе против Телеграма, а самой Наталье поддерживать любую инициативу ПСРМ-ШОР по наведению и закручиванию гаек в интернете. Увы, любого адепта либерализма и демократии в Молдова поскреби - там обязательно обнаружишь Влада Георгиевич уважаемого.

Ладно, пусть так, надо же уважать мнение лучших в этой стране - TV8 одно у нас роза среди навоза.

Но может стоит подумать о более глубинной природе "фейков"? Среди причин их появления - борьба за власть, безусловно. Но в самую первую очередь - отсутствие реальных результатов у левых и правых. Результат, это когда народу становится лучше жить, а не когда хвалят из-за океана, а людишки и их выживание - это другое, вы не понимаете, рыночек порешал, не вписались в новую реальность.

На нашей памяти пока большего фейка, чем "история успеха", ещё не было.

Впрочем, если есть "фейки", то с ними кто-то должен "бороться". За бюджет. У нас нет бюджетов, нет спонсоров, рекламы, кураторов и мы не входим ни в одну сетку. Но кого же это интересует на TV8.

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