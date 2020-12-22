Стати проиграл дело в верховном суде Нидерландов

Верховный суд Нидерландов принял решение по спору о деле Анатолий Стати.

Инстанция приняла решение в пользу Казахстана и постановил пересмотреть решение об аресте акций фонда ФНБ «Самрук-Казына» в компании KMG Kashagan B.V. в споре по делу Стати.

– Министерству юстиции Казахстана и ФНБ «Самрук Казына» удалось добиться успеха в судебном разбирательстве в Верховном суде Нидерландов против Анатолия Стати, Габриэля Стати, Ascom S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd. 18 декабря 2020 года Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Амстердама от 7 мая 2019 года относительно ареста акций АО «Самрук-Казына» в KMG Kashagan BV в споре между Сторонами Стати и Республикой Казахстан, - пояснили Минюсте Казахстана, которое цитирует kapital.kz.

Верховный суд Голландии основал свое решение на статье 19(с) Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, признав данную статью международным обычаем и передал дело на пересмотр в Апелляционный суд Гааги. В результате законность ареста акций «Самрук-Казыны» в KMG Kashagan B.V. будет пересмотрена Апелляционным судом Гааги.

В Минюсте Казахстана считают, что Апелляционный суд Гааги сочтет арест незаконным.

Подготовил Михаил Генчу