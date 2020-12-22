Додон подписал два важных закона и готовит обращение к гражданам

Политик завершает свою президентскую деятельность. Действующий президент Молдовы Игорь Додон принял участие в совещании с председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику. Об этом сообщает официальная страница Додона в социальной сети Facebook.

По словам президента, он подписал еще два важных закона. В скором времени Додон выступит с обращением к населению.

- Обсудили рабочую повестку начавшейся недели, в том числе промульгацию важнейших бюджетных законов, принятых Парламентом на прошлой неделе. Так, я уже подписал законы о бюджетах социального и обязательного медицинского страхования, а законы о госбюджете на 2021 год и о бюджетно-налоговой политике будут промульгированы сегодня или завтра.

Кроме того, на днях состоятся два внеочередных заседания законодательного органа. В среду, 23 декабря, состоится обсуждение вотума недоверия Правительству Иона Кику, а на следующий день депутаты примут участие в торжественной церемонии принесения присяги новым Президентом Майей Санду.

23 декабря я выступлю с обращением к народу, - написал Додон.

Автор: Михаил Генчу