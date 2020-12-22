Румыния поддержала Плахотнюка и продолжает лезть в дела Молдовы - мнение активиста

Вопросы внутренней политики Молдовы касаются только ее и ее народа.

Так отреагировал лидер молодежного движения «Потомки Штефана» Дмитрий Ройбу на заявление Министерства иностранных дел Румынии назвало о том, что законы, принятые кишиневским парламентом 16 декабря, - «недемократичны».

По мнению Ройбу, принятые недавно парламентом законы широко обсуждались в обществе, и граждане давно ждут этих проектов.

– Необходимо было отменить закон о миллиарде, потому что деньги должны вернуть те, кто их украл, а Румыния знала, что они крадут, и молчала. Принятый бюджет, вынесенный ранее на широкие обсуждения, является инклюзивным и прогрессивным, я не понимаю, что Румынии не нравится в нашем бюджете, как будто мы тратим их деньги. Пакет законов для Гагаузии устраняет лишь некоторые пробелы и устанавливает статус Гагаузии в правовой системе.

В отличие от румынского государства, обслуживающего американцев (о чем говорят многие румынские эксперты в первую очередь), мы хотим иметь доступ к различным информационным продуктам для лучшего анализа и информирования обо всем, что происходит. Что касается функционирования языков на территории Молдовы, в отличие от Румынии, Молдова считает этнические меньшинства не источником проблем и налогов, а полноправными гражданами. У нас законы для этнических меньшинств не проходят по ошибке, как в Румынии, а процедурно корректно, и чаще всего с полной логической и моральной аргументацией, - считает Ройбу.

Он призвал соседнее государство заниматься своими внутренними проблемами.

– Румыния пусть позаботится о себе, она единственная, кто поддержал Плахотнюка не только политически, но и финансово. Румыния была единственной, кто призывал в том числе Майю Санду к диалогу с Плахотнюком, когда он захватил государство. Румыния, ты точно желаешь добра Молдове, или ведешь себя по принципу - чем хуже Молдове, тем лучше для вас?

Смотрите за собой, боритесь с огромной коррупцией у себя, учитесь у нас уважать этнические меньшинства, и почему бы вам не предложить автономию венграм, как это сделали мы, если вы еще не разочаровались? Вы действительно там «едины» в разнообразии? – цитирует Ройбу портал Noi.

Подготовил Михаил Генчу