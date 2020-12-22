Планы властей Кишинева на 2021 год: обновление лесопарка и скверов, ремонт тротуаров

В 2021 году власти Кишинева будут восстанавливать лесопарк «Рышкань». Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан по итогам обсуждения планов претуры сектора Рышкань на будущий год.

По словам примара, также будут обустроены аллеи на проспекте Григоре Виеру, сквера «Рэзешилор» на улице Дойна, установят оросительную систему в сквере завода «Мезон», обустроят пешеходную часть улицы Колумна на отрезке между улицами Бэнулеску-Бодони и Пушкина.

Продолжится реконструкция подземного перехода по улице Алеку Руссо, 2/1 и подземного перехода у цирка.

Подготовил Михаил Генчу