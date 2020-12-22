Сбылась мечта матери-одиночки и ее четырех дочерей

Вместе мы сила! Publika TV помогла исполнить мечту многодетной семьи из Новоаненского района. Ольга Рэйлян и четыре её дочери, старшей из которых всего 12, в разгар зимы остались без крыши над головой. После выхода репортажа на Publika TV о них узнала вся страна — и нашёлся человек широкой души, подаривший семье дом в селе Ходжинешты Каларашского района.

Ольга с девочками въехали несколько дней назад и уже нарядили ёлку: "Мы о таком даже и не мечтали. Честно. Вы рассказали о нас на телевидении, после этого мне позвонили и сказали, что узнали, что нам нужно жилье, и предложили этот дом".

12-летня Андрея больше всего хотела иметь отдельную комнату — и она у неё теперь есть: "Большое спасибо за дом. У нас есть ёлочка. Спасибо, что у нас появилось всё, чего раньше никогда не было. У нас есть всё, чего мы хотели. Спасибо от души!".

Семья получила в дар одежду, игрушки и школьные принадлежности: "Я напишу деду Морозу письмо и поблагодарю за то, что он подарил нам дом".

Вместе мы помогли одной семье стать счастливее. Если вам известны истории, о которых должны узнать все, сообщите в редакцию Publika TV.