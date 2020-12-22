Чебан: Считаю, что нужно пересмотреть порядок выделения денег из государственного бюджета

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Генпримар рассказал о приоритетах.
Генеральный примар Кишинева Ион Чебан затронул тему, связанную с финансами и бюджетом. Чебан попросит молдавское правительство пересмотреть методику выделения средств из бюджета для Кишинева.
Большая часть налогов в столице идет в госбюджет, поэтому муниципальный бюджет остается пустым, а потребности города не могут быть удовлетворены.
- Сегодня Кишинев практически поддерживает всю страну, но столица все еще нуждается в развитии и инвестициях.
Государственный бюджет Республики Молдова на 70 процентов состоит из деятельности экономических агентов из Кишинева, а нам из государственного бюджета выделяют только половину подоходного налога, уплачиваемого физическими лицами.
Это миллиард леев.
Более того, муниципалитет не получает денег, выплачиваемых действующими в столице юридическими лицами, но предприниматели требуют условий от примэрии Кишинева, а не от центральных властей.
Мы попросим Правительство пересмотреть методику выделения средств из бюджета для Кишинева, и я надеюсь, что этот вопрос будет поддержан и в Парламенте, - написал Чебан в социальной сети Facebook.
Автор: Михаил Генчу
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