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ПСРМ предлагает сажать за создание ксенофобных организаций и отрицание Холокоста
21.12.2020

Социалисты выступили с соответствующей инициативой.

Депутаты от Партии социалистов предлагают внести в Уголовный кодекс и в Закон «О свободе выражения мнения» наказание за демонстрацию фашистской, расистской и ксенофобной символики.

Напомним, что запрет нацистской символики действует в Молдове с 2003-го года в соответствии с Законом «О противодействии экстремистской деятельности».

Новым законопроектом предлагается сажать на 10 лет за создание фашистских или ксенофобных организаций. За отрицание Холокоста предлагается сажать – на пять лет. За демонстрацию соответствующей символики - штраф или до трех лет тюрьмы.

Законопроект одобрен комиссией по правовым вопросам и будет предложен на рассмотрение парламента. Об этом информирует Sputnik.

Автор: Михаил Генчу


 
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