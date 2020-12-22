Теперь вы поняли, кто нашему обществу враг? «Платформа ДА» выступила в КС против русского языка

Депутаты "Платформы ДA" подали запрос в Конституционный суд.

Запрос депутатов Марии Чобану, Дину Плынгэу и Ливиу Вовка касается законов, принятых в парламенте на последнем заседании осенне-зимней сессии, сообщил лидер политического формирования Андрей Нэстасе.

– Наша платформа вновь поставлена в ситуацию, когда мы вынуждены опротестовывать в КС ряд законов, — отметил Нэстасе.

– Сегодня мы подали жалобу в Конституционный суд. Это касается и закона о функционировании языков. Прошлый такой закон КС признал устаревшим, — уточнил Плынгэу.

Авторы запроса в КС считают, что законы принимались с нарушением парламентского регламента, в ночное время, а также нормативные акты плохо продуманы и составлялись без дискуссий со специалистами, пишет Sputnik.

Подготовил Михаил Генчу