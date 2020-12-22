Отсутствие логики на высшем уровне: Сравнение работы Санду и Кику в должностях премьер-министров Молдовы

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Политика
2019 год. Майя Санду премьер-министр.
1. НДС на Хорека (то есть гостиницы, рестораны и кафе) повышается с 10 до 20%
2. Цена на электричество увеличивается на 15%
3. Цена на бензин и солярку увеличиваются на 1-2 лея.
4. Фонд субсидий в сельском хоз-ве составляет 900 млн леев.
5. Пособие для комбатантов составляет всего 100 лей.
6. Град уничтожает посевы и сады на севере страны. Санду денег не дает.
7. Никто не протестует. Негодуют в тряпочку.
2020. Ион Кику премьер.
1. НДС на Хорека понижается с 20 до 15%, а с 2021- до 12%!
2. Фонд субсидирования сельского хозяйства повышается до 1 млрд. Плюс еще 300 млн леев из резервов правительства! А с 2021 – 1.1 млрд! Таких сумм не было в истории страны!
3. И.Додон добивается открытия рынков РФ без пошлин для сельхозпродукции. РФ выделяет около трех миллионов евро для покупки дизтоплива.
4. Цена на бензин и солярку падает на 1-2 лея. Также падает цена на газ и электричество.
5. Пособие для комбатантов увеличили со 100 до 300 лей, а с 2021- до 500 леев!
6. Трактористы, комбатанты, транспортники и даже Хорека выходят на митинги, штурмуют парламент и правительство.
7. После того, как Правительство удовлетворило все их просьбы, они потребовали отставку Иона Кику и досрочные выборы.
Вопросы:
а) Вы логику видите?
б) А может не надо ничего давать, тогда и протестов не будет?
в) А может стоит сразу начать переговоры с послом США, а не с протестующими?
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