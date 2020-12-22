Отсутствие логики на высшем уровне: Сравнение работы Санду и Кику в должностях премьер-министров Молдовы

2019 год. Майя Санду премьер-министр.

1. НДС на Хорека (то есть гостиницы, рестораны и кафе) повышается с 10 до 20%

2. Цена на электричество увеличивается на 15%

3. Цена на бензин и солярку увеличиваются на 1-2 лея.

4. Фонд субсидий в сельском хоз-ве составляет 900 млн леев.

5. Пособие для комбатантов составляет всего 100 лей.

6. Град уничтожает посевы и сады на севере страны. Санду денег не дает.

7. Никто не протестует. Негодуют в тряпочку.

2020. Ион Кику премьер.

1. НДС на Хорека понижается с 20 до 15%, а с 2021- до 12%!

2. Фонд субсидирования сельского хозяйства повышается до 1 млрд. Плюс еще 300 млн леев из резервов правительства! А с 2021 – 1.1 млрд! Таких сумм не было в истории страны!

3. И.Додон добивается открытия рынков РФ без пошлин для сельхозпродукции. РФ выделяет около трех миллионов евро для покупки дизтоплива.

4. Цена на бензин и солярку падает на 1-2 лея. Также падает цена на газ и электричество.

5. Пособие для комбатантов увеличили со 100 до 300 лей, а с 2021- до 500 леев!

6. Трактористы, комбатанты, транспортники и даже Хорека выходят на митинги, штурмуют парламент и правительство.

7. После того, как Правительство удовлетворило все их просьбы, они потребовали отставку Иона Кику и досрочные выборы.

Вопросы:

а) Вы логику видите?

б) А может не надо ничего давать, тогда и протестов не будет?

в) А может стоит сразу начать переговоры с послом США, а не с протестующими?