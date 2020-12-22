Как Воронин заложил основу управления Молдовой из американского посольства

Бывший президент Владимир Воронин убежден, что меморандум по приднестровскому урегулированию, разработанный в ноябре 2003 года, нельзя было подписывать. Об этом он заявил в передаче «Пятница с Анатолием Голя» на телеканале РТР-Молдова. Политолог Богдан Цырдя уверен: именно лидер ПКРМ заложил основу управления Молдовой из американского посольства, этим объясняется и его участие в войне против ПСРМ и Игоря Додона.

А если вспомнить о том, что в свое время лидер ДПМ Дмитрий Дьяков свозил депутата Воронина на смотрины в США, – становится ясно, что с самого начала кандидатура Владимира Николаевича была утверждена «вашингтонским обкомом». Больно наблюдать за тем, как Воронин, которому народ в свое время открыл беспрецедентный кредит доверия, открыто льстит сегодня Майе Санду, с которой у него политически не должно быть ничего общего.

Воронин: «Я отказал самому президенту России»

Воронин прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что «в ноябре 2003 года был упущен шанс решить приднестровский конфликт, поскольку тогда Запад оказал свое влияние на Воронина». «Я не сожалею о своем поступке, - цитирует слова Воронина Инфотаг. - Если бы сегодня ситуация повторилась, я бы поступил точно так же. Я ставил интересы государства выше каких-то эфемерных, перспективных вопросов, которые не понятно чем бы закончились. Я никогда не шел на сделку и не пойду никогда».

Воронин попытался подольститься к Владимиру Путину, очернив при этом Дмитрия Козака: «Хоть я и имею большое уважение к Владимиру Путину, который является действительно настоящим президентом своего государства, но не понимаю одного: как он позволил, чтобы работник администрации президента 17 лет вводил его в заблуждение. То, что Путин сказал недавно, - это заблуждение. Это были слова Козака, который провалил так называемую операцию в Молдове».

Давно известно, что президент Воронин сорвал визит Путина в Кишинев, причем сделал это в последний момент, после того, как его посетила ночью посол США Хетер М. Ходжес. Лидер коммунистов отрицает это: «Кто еще мог повлиять на меня, если я отказал самому президенту России Владимиру Путину? Какой посол? Какой страны? Никто! Это все инсинуации Козака».

«Выдумки Козака»

Воронин опроверг утверждения о том, что меморандум был им парафирован и готов к подписанию: «Это не так, это выдумки Козака. В написании документа участвовали шестеро. Мы писали пункты и отдавали Козаку, чтобы он ехал в Тирасполь и согласовывал. А он вносил исправления. Козак вместе со Смирновым занимались жульничеством, он писал то, что говорил Смирнов. Тогда я сказал Козаку, что буду визировать каждую согласованную страницу… А потом он показал эти страницы, заявив, что я парафировал документ. Это неправда… После отказа подписывать меморандум против Молдовы ввели эмбарго, санкции. Но в 2004 году, после одного из саммитов, я встретился с Путиным и все объяснил ему. Мы беседовали с ним 4,5 часа. Он все понял. Я не понимаю, почему сейчас Путин снова сказал то, что ему говорит Козак».

Воронин, который довел подготовку документа до финала, внезапно прозрел в два часа ночи: «Я увидел 17 лет назад, какая вертикаль выстраивается и что означает наше согласие… Чтобы я стал могильщиком молдавской государственности? Я для этого пришел на должность президента? Поэтому я и говорю, при всем моем уважении к Владимиру Владимировичу, я не мог переступить ни морально, ни по-человечески через эту позицию».

Утвержден «вашингтонским обкомом»

По мнению политолога Богдана Цырди, ни у одного из молдавских политиков не было «таких теплых отношений (если не чувств) с послом США». Как ни странно, именно лидер ПКРМ заложил основу управления Молдовой из американского посольства.

А начинался этот страстный роман в конце 2002 года: 17-20 декабря наш президент совершил официальный (!) визит в США по приглашению Джорджа Буша, причем говорили не запланированные 30 минут, а целых 45. Между тем в Белом доме весьма редко принимают коммунистических лидеров, не говоря уже о лидерах таких стран, как Молдова. Встречи с официальными лицами госдепа, минфина США, с руководством ВБ и МВФ – с чего бы это?

О целях США 12 декабря 2002 года рассказала посол США в РМ Памелла Смит: «США заинтересованы в урегулировании приднестровской проблемы и выполнении решений по вывозу из Молдовы российского вооружения и боеприпасов». Посол высказалась в поддержку проекта соглашения об урегулировании приднестровского конфликта путём федерализации Молдовы! Российская «Новая газета» писала: «Скорее всего, американские собеседники посоветуют также президенту Молдавии впредь воздерживаться от заявлений о возможном выходе республики из ГУУАМ – организации, созданной под патронажем США. С большой долей вероятности можно утверждать и то, что американские деятели намекнут Воронину о нежелательности вступления Молдавии в ЕврАзЭС». Прогноз сбылся.

Первый рупор евроинтеграции

Встреча произвела на Воронина магическое действие, утверждает Цырдя: уже в апреле 2003 года на белградском саммите стран-участниц Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе Владимир Николаевич, ранее обещавший вступление в Союз России и Белоруссии, заявил о европейской ориентации страны!

«В 2003 году между Кишиневом и Москвой начался сложный процесс подписания соглашения о приднестровском урегулировании, - рассказывает Цырдя. - Существовали, если верить Воронину, 18 вариантов меморандума! Но на последнем этапе, 24 ноября, Воронин посреди ночи встретился с послом США Хетер Ходжес, которая показала некий факс из госдепа. Версии разные, основная – шантаж в связи с бизнес-активами Олега Воронина. 25 ноября Воронин отказался подписать меморандум Козака, который сам же и парафировал».

Кто спас коммунистов от майдана

В 2005 году ПКРМ набрала 46 процентов голосов, получив 56 мандатов. Над страной нависла угроза майдана: «За спиной революционеров из ХДНП и БМД маячили американские институты NDI и IRI. ПКРМ пришлось пойти на серьезные уступки США. Речь о плане РМ – ЕС, РМ – НАТО, активизации в ГУАМ, формате «5+2», законе об особом статусе Приднестровья, означавшем отказ от федерализации и объединения страны. Взамен США обеспечили Воронину избрание президентом. Обеспечивали недостающие 5 мандатов для избрания Воронина Влад Сокор – Jamestown Foundation (Вашингтон), конгрессмен John Conlan и посол США. США направили в Кишинёв президентов Румынии, Украины и Грузии (Бэсеску, Ющенко и Саакашвили). Они убедили ХДНП, СЛП и ДПМ отдать свои голоса 4 апреля 2005 года. После этих событий Воронин стал тщательно координировать все свои действия с посольством США».

Попытки выйти из-под контроля

18 марта 2009 года Воронин встретился с президентом РФ Дмитрием Медведевым и лидером Приднестровья Игорем Смирновым, подписав декларацию о принципах урегулирования приднестровского конфликта. Это вызвало раздражение США: «Речь шла о попытке Воронина выйти из-под контроля Вашингтона. Была дана отмашка на майдан. После победы ПКРМ на апрельских парламентских выборах 2009 года оппозиция в лице ЛДПМ, АНМ и ЛП начала протесты. 7 апреля были сожжены парламент и президентура.

11 апреля посол США Асиф Чодри встретился с Ворониным и выразил озабоченность мерами против оппозиции. 16 апреля Воронин призвал амнистировать задержанных в ходе акций протеста, 15 июня распустил парламент, 25 июня встретился с послом США, выразившим уверенность в «важности обеспечения свободного и корректного характера парламентских выборов». Намек был тонкий, но Воронин понял: ПКРМ проиграла выборы. 11 сентября он подает в отставку, 14 сентября встречается с послом США, который благодарит его за укрепление молдо-американских отношений».

На коротком поводке

После своей отставки Воронин стал полностью управляемым, все его действия согласовывались с послом США.

«По данным WikiLeaks, в октябре 2009 года Воронин рассказал послу Чодри, что Лупу и Дьяков пообещали ПКРМ переговоры после выборов, в июле 2009 года, независимо от итогов, - говорит Цырдя. - Но этого не произошло. Согласно WikiLeaks, в ноябре 2009 года президент России Медведев убеждал Воронина проголосовать за кандидатуру Мариана Лупу на пост президента. А глава молдавского МИДЕИ Юрие Лянкэ рассказал об этом послу США в Молдове, как следует из депеши Асифа Чодри. В свою очередь российская сторона требовала от Лупу гарантий для Воронина. Москва якобы предлагала бывшему молдавскому президенту высокий пост в структурах СНГ - вплоть до исполнительного секретаря. При этом Лянкэ признался Чодри, что они с Филатом обеспокоены стремлением России добиться избрания Лупу.

3 декабря 2009 года Воронин встретился с послом США в Кишиневе. 7 декабря ПКРМ бойкотировала избрание Лупу президентом. Получили добро от посла или указания? Видимо, посольство США было обеспокоено тем, что в 2009-2010-х Москва решила поставить на Лупу. Вот почему Воронин и ПКРМ бойкотировали как само избрание президента, так и референдум от 5 сентября 2010 года по изменению Конституции, что позволило бы народу напрямую избирать президента. 24 апреля 2013 года Воронин проводит встречу с послом США Мозером. 25 апреля Лупу отправлен в отставку с должности спикера».

Кто уничтожил ПКРМ

Однако самые драматические события произошли в 2014 году: «4 июня Воронин обсудил с послом США ситуацию в Гагаузии, а также договор об ассоциации, указав на определённые риски. 31 октября имела место встреча Воронина с послом США, а 14 ноября - с Пирккой Тапиолой. Существовал риск: ПСРМ, партия «Patria-Родина» и ПКРМ наберут большинство. 27 ноября АП выдала решение о снятии партии «Patria-Родина» с выборов… В ЦИК за это решение проголосовали ПКРМ, ЛДПМ, ДПМ, ЛП! 30 ноября прошли парламентские выборы.

По итогам голосования ПКРМ получила 17 процентов (21 мандат. Однако после этого происходят серьёзные события. На XI Пленуме ЦК ПКРМ от 13 декабря было принято решение о сотрудничестве с проевропейскими партиями. Из партии были исключены Петков и Петренко, секретарь исполкома Мунтян (второй человек в партии!) лишился должности. Юрий Мунтян утверждает, что решение ПКРМ о сотрудничестве с проевропейскими партиями было принято задолго до выборов, поскольку Воронин попал под влияние дипкорпуса Европы и США, отказался от протестов и бархатной революции, от досрочных выборов. Решение Пленума ЦК привело к уничтожению ПКРМ».

Коммунисты против социалистов

После выборов 2014 года правые партии бывшего АЕИ столкнулись с кризисом легитимности. ПКРМ и ПСРМ не хватало пяти голосов для создания правительства! Но можно было создать мощную левую фракцию ПСРМ и ПКРМ. Однако это было нереально: «11 февраля 2015 года посольство США призвало партии Молдовы как можно скорее сформировать новое правительство. И 18 февраля 2015 года депутаты ЛДПМ, ДПМ и ПКРМ утвердили состав проевропейского правительства, возглавляемого Кириллом Габуричем. При этом ПКРМ не получила ни одного портфеля! Однако голосование ПКРМ не лишило проблему легитимности альянса. В стране вспыхнули митинги. Посол США Дж. Петтит был обеспокоен. 11 сентября Воронин обсудил с ним ситуацию и дал понять, что ПКРМ не станет участвовать в митингах против европейского альянса ДПМ – ЛДПМ. И 15 октября он проголосовал за арест Филата.

Поговаривали, что ДПМ получила отмашку от Виктории Нуланд и посла США, при этом ДПМ обязалась зачистить поле от олигархов и пророссийских сил. Вот почему 29 октября 2015 года правительство Стрельца было отправлено в отставку, в том числе и голосами ПКРМ. А уже 4 ноября 2015 г. Воронин встретился с послом США Джеймсом Петтитом и заверил его в готовности проголосовать за новое правительство. Безусловно, во имя спасения страны. Однако если участие ПКРМ в отставке Филата и Стрельца легко оправдать - участие Воронина в войне против ПСРМ и Игоря Додона имеет лишь одно объяснение. 9 июня 2016 года Воронин встретился с Петтитом и заявил, что «решение КС от 4 марта о прямом избрании президента народом является в сущности госпереворотом».

Посол США с пониманием отнесся к позиции Воронина. 3 сентября 2016 года пленум ЦК ПКРМ принял решение о неучастии коммунистов в выборах президента 30 октября, призвав избирателей к бойкоту».

Олег ВОЛКОВ